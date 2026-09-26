Investigan la explotación sexual de una adolescente de 14 años en la Ruta 9

La menor fue rescatada tras ser detectada ofreciendo servicios sexuales en una estación de servicio de La Aguada. La investigación apunta a determinar el rol de una joven de 19 años y la eventual responsabilidad de su madre.

Hoy 22:43

Una investigación iniciada luego de que una adolescente de 14 años fuera encontrada ofreciendo servicios sexuales en una estación de servicio ubicada a la vera de la Ruta Nacional 9, en la localidad de La Aguada, permitió detectar una situación de extrema vulnerabilidad que ahora es investigada por la Justicia.

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El procedimiento fue realizado por efectivos del Departamento de Trata de Personas y Delitos Conexos, a partir de la información que permitió localizar a la menor en el lugar. Con el avance de las actuaciones, los investigadores comenzaron a reconstruir las circunstancias en las que la adolescente habría permanecido expuesta a situaciones de explotación.

De acuerdo con fuentes judiciales y policiales vinculadas al expediente, testimonios recogidos entre vecinos de la zona señalaron que la situación era conocida en el sector y que la menor habría sido sometida a la explotación sexual durante más de un año.

La investigación también puso bajo análisis la situación de la madre de la adolescente, una mujer de 43 años, quien habría manifestado ante las autoridades que desconocía lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, los testimonios incorporados a la causa llevaron a los investigadores a profundizar las pesquisas sobre el entorno familiar y las circunstancias en las que se desarrollaban los hechos.

En paralelo, el expediente puso el foco sobre una joven de 19 años, identificada como Wendy, quien habría tenido un rol determinante en el ingreso de la adolescente al circuito de explotación sexual. La Justicia intenta establecer ahora qué participación tuvo cada una de las personas adultas involucradas y si existieron acciones destinadas a captar, inducir o someter a la menor.

Por disposición del fiscal Emanuel Sabater, la Subcomisaría de Los Núñez fue comisionada para realizar relevamientos socioambientales en el entorno familiar de la adolescente. Esas actuaciones permitirán aportar nuevos elementos para determinar las condiciones en las que se encontraba la menor y avanzar en la investigación.

La causa continúa en etapa investigativa y busca establecer las responsabilidades penales que pudieran corresponder a los adultos involucrados, mientras la adolescente quedó bajo resguardo de las autoridades competentes.