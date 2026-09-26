Una imagen para el recuerdo: el “Polaco” y un canichón juntos en un emotivo mural

La obra fue realizada a través de una gestión de la Intendencia de la Capital y retrata al querido proteccionista junto a un canichón, como símbolo del profundo amor que sentía por los animales.

Hoy 23:31

La ciudad de Santiago del Estero sumó un nuevo homenaje a Eduardo Groh Riemersma, conocido cariñosamente como el “Polaco”, con la realización de un mural que busca mantener vivo su recuerdo y, especialmente, su profundo vínculo con los animales.

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La obra retrata al querido proteccionista junto a un canichón, en una escena cargada de ternura que representa una de las facetas más reconocidas de su vida: el cariño y la dedicación que siempre mostró hacia los animales que necesitaban ayuda.

El mural fue realizado a través de una gestión de la Intendencia de la Capital y se suma a las distintas expresiones de reconocimiento que surgieron tras la muerte de Riemersma, una figura muy ligada durante años a la protección y el bienestar animal en la provincia.

La imagen elegida busca rescatar también una expresión característica del “Polaco”: su sonrisa al mirar a un canichón. De esta manera, la obra no solo reproduce su rostro, sino también una escena que refleja la sensibilidad con la que se vinculaba con los animales.

El homenaje trasciende la pintura y propone mantener presentes los valores que Riemersma promovió durante su vida. En ese sentido, el mensaje que acompaña la iniciativa llama a la sociedad a continuar ese legado a través de la empatía, la solidaridad y el compromiso con los animales.

También se plantea la importancia de reforzar la concientización sobre el cuidado responsable, la adopción y la castración, además de rechazar el abandono y cualquier forma de maltrato o crueldad.

Así, la imagen del “papá de los canichones” queda plasmada en la ciudad como una nueva forma de mantener vivo su recuerdo y de transmitir una idea que atravesó buena parte de su historia: que ayudar a un animal también es un acto de amor y solidaridad.