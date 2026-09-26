Serú Girán llega a Tucumán de la mano de Lebón y Aznar con un show imperdible

David Lebón y Pedro Aznar desembarcan el próximo 27 de septiembre en el Palacio de los Deportes para recorrer las canciones de Serú Girán en un espectáculo que ya agotó localidades en Buenos Aires y distintas ciudades del país.

Hoy 23:56

Serú Girán por Lebón y Aznar llega a Tucumán el próximo 27 de septiembre con un espectáculo que se convirtió en uno de los grandes acontecimientos culturales del año y que viene generando una verdadera “serú-manía” a lo largo de su gira nacional.

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La propuesta comenzó como una serie de conciertos muy esperados y rápidamente se transformó en un fenómeno de convocatoria, con seis funciones agotadas en el Movistar Arena en tiempo récord, además de presentaciones con localidades agotadas en ciudades como Córdoba, Rosario, Mendoza, Mar del Plata y Buenos Aires. Ahora, la gira desembarcará en el Palacio de los Deportes de Tucumán, donde ya quedan últimas localidades.

Pero el fenómeno no se explica únicamente por la cantidad de público. En cada presentación se produce un encuentro entre distintas generaciones: quienes crecieron escuchando las canciones de Serú Girán comparten el espectáculo con jóvenes que descubren por primera vez ese repertorio. Padres, hijos, abuelos, nietos y amigos se reúnen alrededor de composiciones que mantienen una notable vigencia con el paso de las décadas.

Las primeras funciones dejaron como postal a familias enteras cantando canciones que permanecen en la memoria colectiva. En ese marco, la expectativa por la presentación de Lebón y Aznar en Tucumán crece con el paso de los días y promete una noche especial para los amantes del rock nacional.

Sobre el escenario, David Lebón y Pedro Aznar, dos de los integrantes fundamentales de Serú Girán, vuelven a compartir la música de la emblemática banda en un espectáculo de más de dos horas. Estarán acompañados por Federico Arreysegor en teclados y voces, Fernando Cosenza en guitarras, Matías Sabagh en batería y Fermín Ferraris en teclados.

El repertorio recorre buena parte de un cancionero fundamental para la cultura argentina, con clásicos como “Seminare”, “Canción de Alicia en el país”, “Desarma y sangra”, “Peperina”, “Cinema Verité” y “Frecuencia Modulada”, entre muchas otras canciones que forman parte de la historia de la música popular del país.

La presentación en Tucumán será el domingo 27 de septiembre en el Palacio de los Deportes, en el marco de una gira que continuará durante octubre, noviembre y diciembre por distintas ciudades de Argentina y Uruguay. Las entradas están disponibles en TuEntrada.com.

Gira 2026

La recorrida comenzó el 19 de junio en el Movistar Arena de Buenos Aires y continuó por Córdoba, Rosario, Mendoza, Mar del Plata y diferentes escenarios del país, con numerosas fechas agotadas.

Después de Tucumán, la gira seguirá el 23 de octubre en Neuquén, el 25 de octubre en Bahía Blanca, el 12 de noviembre en Mendoza, el 14 de noviembre en San Juan, el 22 de noviembre nuevamente en Buenos Aires, el 5 de diciembre en La Plata, el 7 de diciembre en Rosario y el 17 de diciembre en Uruguay.

La información y las novedades oficiales pueden seguirse a través de las redes de @lebondavidok y @aznar_pedro.