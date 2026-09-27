Empate técnico y definición abierta: Brasil entra en la recta final hacia las elecciones presidenciales

A una semana de la primera vuelta, Luiz Inácio Lula da Silva aparece al frente en la última encuesta de Datafolha, aunque Flávio Bolsonaro se mantiene cerca. En un eventual balotaje, ambos quedan dentro del margen de error.

Hoy 00:52

Brasil ingresó en la última semana de campaña antes de las elecciones presidenciales del 4 de octubre, con un escenario ajustado entre Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro. El Tribunal Superior Electoral confirmó que, de ser necesario, la segunda vuelta se realizará el 25 de octubre.

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El último sondeo de Datafolha, realizado entre el 22 y el 23 de septiembre sobre 2.002 electores, ubica a Lula con el 40% de las intenciones de voto para la primera vuelta, frente al 36% de Flávio Bolsonaro. La encuesta tiene un margen de error de dos puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95%.

Por detrás aparecen Augusto Cury, con 5%; Ronaldo Caiado, con 4%; Renan Santos, con 3%; Romeu Zema y Samara Martins, con 1% cada uno, mientras que el resto corresponde a votos en blanco, nulos e indecisos. Con estos números, ninguno de los candidatos alcanza por sí solo la mayoría necesaria para evitar una segunda vuelta.

La diferencia se reduce todavía más en un eventual balotaje. Según el mismo estudio, Lula registra 47% y Flávio Bolsonaro 45%, una distancia de dos puntos que coincide con el margen de error del relevamiento, por lo que el escenario queda técnicamente empatado.

Los últimos sondeos muestran que el escenario continúa siendo estrecho. Por ejemplo, una encuesta de Quaest publicada el 21 de septiembre registró 37% para Lula y 33% para Flávio en primera vuelta, mientras que en un eventual segundo turno ubicó al senador en 42% y al presidente en 41%, también dentro del margen de error.

En este tramo final, las campañas concentran buena parte de sus esfuerzos en sus principales temas y en los sectores donde buscan ampliar su respaldo. El Gobierno de Lula impulsó recientemente medidas vinculadas con las apuestas online y las deudas de las familias, además de una recomposición del 15,04% del Bolsa Família, que llevará el beneficio mínimo de R$600 a R$691 desde octubre.

Por su parte, Flávio Bolsonaro mantiene como ejes de campaña cuestiones como la inflación, la seguridad y el costo de vida. Los estudios publicados durante septiembre también muestran diferencias importantes según región, nivel de ingresos y religión, con apoyos que varían entre los distintos segmentos del electorado.

La campaña también se desarrolla con intensidad en el terreno digital, donde ambos sectores utilizan redes sociales y plataformas de mensajería para llegar a los votantes. En paralelo, el calendario electoral entra en su última etapa: la TV Globo tiene previsto realizar su debate presidencial el jueves 1 de octubre, tres días antes de la primera vuelta, aunque la participación de los candidatos se encontraba todavía en definición según las últimas informaciones publicadas.

Con el primer turno cada vez más cerca, los datos disponibles muestran una competencia estrecha entre los principales candidatos y un electorado en el que las diferencias pueden variar según el escenario y la encuesta consultada. Las mediciones son fotografías de un momento determinado y no permiten anticipar por sí solas el resultado de la elección.