Detenido un joven con pedido de captura por robo en Salta

La policía de Salta arrestó a un joven de Jujuy con pedido de captura por un robo en poblado y en banda durante un control en la ruta nacional N° 9.

Hoy 01:26

Efectivos policiales de Salta realizaron una detención significativa al arrestar a un hombre de 20 años, domiciliado en Jujuy, que contaba con un pedido de captura emitido por la justicia jujeña. Esta operación tuvo lugar en un control rutinario en la ruta nacional N° 9, específicamente a la altura del expeaje Aunor de la capital salteña. La detención está relacionada con un caso de robo en poblado y en banda, lo que subraya la importancia de la colaboración entre fuerzas de seguridad de distintas provincias en la lucha contra el crimen organizado.

Los agentes de la Dirección General de Seguridad Vial estaban llevando a cabo la verificación de la identidad de los conductores y la inspección de sus vehículos cuando se detuvo la marcha de un automóvil. Durante este procedimiento, se identificó al conductor, un joven de 20 años, cuyo perfil fue registrado en la base de datos policial para determinar su situación legal. Esta práctica es fundamental para mantener la seguridad vial y detectar a posibles delincuentes.

Al consultar la base de datos, los efectivos confirmaron que el joven tenía un pedido de captura por parte de la justicia de Jujuy. Este pedido estaba vinculado a su participación en un hecho delictivo de robo en poblado y en banda, un delito que ha generado preocupación en la región por su creciente incidencia. La acción rápida de la policía demuestra la eficacia de los controles y la importancia de la cooperación interprovincial.

Una vez verificada su situación, el Juzgado de Garantías correspondiente ordenó que el detenido fuera trasladado a una seccional policial local. Este procedimiento es habitual en casos donde se requiere la remisión del sospechoso a la justicia de su provincia de origen. En este caso, el joven será puesto a disposición del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Jujuy, donde se llevará a cabo la investigación correspondiente.

Este incidente resalta la creciente colaboración entre las fuerzas policiales de diferentes provincias en Argentina, especialmente en la lucha contra el crimen organizado. Los robos en poblado y en banda son delitos que afectan la seguridad ciudadana, y la respuesta efectiva de las autoridades es crucial para garantizar la tranquilidad de la población.

La detención no solo representa un avance en la investigación de delitos en la región, sino que también envía un mensaje claro a los delincuentes sobre la eficacia de las medidas de control implementadas por las fuerzas de seguridad. La coordinación entre las distintas jurisdicciones es vital para enfrentar el desafío del crimen en Argentina.