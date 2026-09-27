Niña de dos años gravemente herida por ataque de pitbull en Tucumán

Una niña de dos años se encuentra en estado crítico tras ser atacada por el pitbull de su familia en San Miguel de Tucumán, donde sufrió múltiples fracturas y heridas en el rostro.

Hoy 01:21

Una niña de apenas dos años se encuentra actualmente internada en terapia intensiva después de ser atacada por un perro de raza pitbull que pertenece a su propia familia. Este trágico incidente, que ha generado una gran preocupación en la comunidad de Tucumán, tuvo lugar el pasado jueves en un hogar situado en la calle Bernabé Aráoz, en la capital provincial.

Durante el ataque, la menor estaba bajo el cuidado de su abuela, quien no pudo prevenir el ataque de Bruno, el perro de la familia. Según los informes iniciales, la niña se acercó al patio donde se encontraba el animal cuando este reaccionó de manera inesperada, mordiéndole el rostro. Este ataque ha dejado a la niña con fracturas maxilares y severas heridas en su cara.

La tía de la niña, que llegó a la casa poco antes del incidente, relató a Canal 10 los momentos previos a la tragedia. Ella explicó que la pequeña solía seguir a los adultos y que, en ese momento, se había acercado a su hijo, quien estaba jugando. En un giro inesperado, el perro atacó. La tía describió la escena diciendo: "Bruno la tiene a la Lú", refiriéndose a la niña, mientras su hijo intentaba liberar a la menor del agarre del animal.

En medio de la desesperación, la tía intervino de manera heroica al introducir su mano en la boca del pitbull para intentar liberar a su sobrina. Ante la grave situación, la familia se vio obligada a trasladar a la niña de manera urgente al Hospital Padilla, donde su estado era crítico, perdiendo gran cantidad de sangre y requiriendo atención médica inmediata.

La gravedad de las lesiones obligó a los médicos a intubar a la niña debido a la falta de oxígeno en sus pulmones. El informe inicial reveló fracturas en los maxilares, cortes significativos en la cara y una lesión en el ojo izquierdo, cuya evolución será monitoreada de cerca debido a la inflamación.

Posteriormente, la niña fue transferida al Hospital de Niños para recibir un tratamiento especializado. Inés Gramajo, directora de la institución, confirmó que la pequeña es una paciente grave y que su estado requiere un seguimiento exhaustivo.

Un equipo de pediatras, oftalmólogos y cirujanos maxilofaciales está trabajando en conjunto para estabilizar a la menor, controlar las heridas y prevenir cualquier posible infección. La comunidad de Tucumán espera noticias positivas sobre la recuperación de la niña tras este desafortunado incidente.