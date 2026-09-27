Un motociclista alcoholizado perdió el control de su moto y terminó en el asfalto tras chocar contra un cordón

Un motociclista de 47 años perdió el control de su vehículo y terminó sobre el asfalto tras impactar contra un cordón en la intersección de avenida Néstor Kirchner y calle San Luis, en barrio Galeano.

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El protagonista fue identificado como Sánchez, quien circulaba a bordo de una Honda CG Titán 150 cc de color azul, por calle San Luis en sentido este-oeste. Al llegar a la rotonda de avenida Néstor Kirchner, chocó contra el cordón, perdió el control y cayó sobre la cinta asfáltica.

Tras el hecho, Sánchez fue trasladado en una ambulancia al CIS Termas. Allí fue asistido por el Dr. Jorge Giménez, quien solicitó estudios de tomografía y radiografías. Los resultados no detectaron lesiones óseas y solamente se constataron escoriaciones leves.

Sin embargo, el estado del motociclista encendió la alarma de los profesionales, ya que presentaba signos de un avanzado estado de ebriedad y fuerte aliento etílico. Debido a esta situación, permaneció bajo observación médica.

En el lugar intervino personal de la Comisaría Comunitaria N° 50, que encontró la motocicleta tendida sobre el asfalto. Posteriormente, la fiscal Dra. Dahiana Pérez Vicens dispuso dejar constancia del hecho en el libro de novedades y que el rodado fuera entregado una vez presentada la documentación correspondiente.