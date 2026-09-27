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Un motociclista alcoholizado perdió el control de su moto y terminó en el asfalto tras chocar contra un cordón

El siniestro ocurrió durante la noche del sábado en barrio Galeano. El hombre fue trasladado al CIS Termas, donde los estudios descartaron lesiones óseas y constataron que presentaba signos de un avanzado estado de ebriedad.

Hoy 01:31

Un motociclista de 47 años perdió el control de su vehículo y terminó sobre el asfalto tras impactar contra un cordón en la intersección de avenida Néstor Kirchner y calle San Luis, en barrio Galeano.

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El protagonista fue identificado como Sánchez, quien circulaba a bordo de una Honda CG Titán 150 cc de color azul, por calle San Luis en sentido este-oeste. Al llegar a la rotonda de avenida Néstor Kirchner, chocó contra el cordón, perdió el control y cayó sobre la cinta asfáltica.

Tras el hecho, Sánchez fue trasladado en una ambulancia al CIS Termas. Allí fue asistido por el Dr. Jorge Giménez, quien solicitó estudios de tomografía y radiografías. Los resultados no detectaron lesiones óseas y solamente se constataron escoriaciones leves.

Sin embargo, el estado del motociclista encendió la alarma de los profesionales, ya que presentaba signos de un avanzado estado de ebriedad y fuerte aliento etílico. Debido a esta situación, permaneció bajo observación médica.

En el lugar intervino personal de la Comisaría Comunitaria N° 50, que encontró la motocicleta tendida sobre el asfalto. Posteriormente, la fiscal Dra. Dahiana Pérez Vicens dispuso dejar constancia del hecho en el libro de novedades y que el rodado fuera entregado una vez presentada la documentación correspondiente.

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