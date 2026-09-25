Orgullo santiagueño: Constanza Lastra Errasti fue elegida Representante Nacional de los Estudiantes 2026

La joven que representó a Santiago del Estero se quedó con la máxima distinción durante la gran elección realizada este viernes en Jujuy. “El amor de los jujeños me tocó mucho el corazón”, expresó emocionada.

Hoy 00:16

Constanza Lastra Errasti, representante de Santiago del Estero, fue elegida este viernes por la noche como la nueva Representante Nacional de los Estudiantes 2026, durante uno de los eventos centrales de la Fiesta Nacional de los Estudiantes que se desarrolla en Jujuy.

La elección se llevó a cabo en el Estadio 23 de Agosto, donde se dieron cita las representantes de las 23 provincias argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco de la 75ª edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

La santiagueña llegó a la instancia nacional luego de haber sido elegida representante provincial en una gala desarrollada en el Teatro 25 de Mayo de Santiago del Estero, donde participaron jóvenes de establecimientos educativos de distintos puntos de la provincia. Constanza había llegado a esa elección representando a Las Termas de Río Hondo.

Este viernes, en Jujuy, volvió a destacarse y finalmente fue elegida por el jurado para recibir la máxima distinción de la tradicional celebración estudiantil.

Visiblemente emocionada tras conocerse el resultado, Constanza agradeció a sus compañeras y al público que la acompañó durante su estadía en la provincia norteña.

"No me preparé nada, no sé qué decir. Gracias a todas las chicas. Son hermosas por dentro y por fuera", expresó la joven santiagueña después de ser anunciada como la nueva representante.

Además, destacó especialmente el cariño que recibió durante los días que permaneció en Jujuy: “El amor de los jujeños me tocó mucho el corazón, estoy muy contenta”.

De esta manera, Santiago del Estero alcanzó la máxima distinción nacional de la FNE 2026, después de una elección que reunió a 24 jóvenes de todo el país. La noche tuvo además como cierre musical la presentación de Tan Biónica.