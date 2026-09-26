Villa Atamisqui celebró su 483° aniversario con más obras para la comunidad

Con un emotivo acto que reunió a gran cantidad de vecinos, Villa Atamisqui celebró este viernes sus 483 años.

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El intendente Víctor Rosales encabezó las actividades oficiales, acompañado por el ministro de Desarrollo Social, Ángel Niccolai, en representación del gobernador Elías Suárez, quienes dejaron inaugurado el arco de entrada de la ciudad y entregaron viviendas sociales.

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La ceremonia dio inicio con la entonación del Himno Nacional, interpretado por la Banda de Música de la Policía de la provincia. Posteriormente, se realizó un minuto de silencio en memoria del agente penitenciario Horacio Bravo.

Luego de las invocaciones religiosas, se proyectó un video con los saludos del gobernador Elías Suárez y el senador Gerardo Zamora.

Posteriormente se realizó la entrega de llaves a familias beneficiarias del programa de Viviendas Sociales.

En este marco, el intendente Rosales agradeció la presencia de las autoridades provinciales, legisladores, intendentes y comisionados municipales de localidades vecinas, representantes de las fuerzas de seguridad, instituciones educativas, deportivas y religiosas, y especialmente a los vecinos de Villa Atamisqui.

Rosales resaltó la historia de Villa Atamisqui y su crecimiento a partir de obras ejecutadas durante su gestión con fondos municipales y aportes provinciales, entre ellas la remodelación de espacios públicos, proyectos de infraestructura y la puesta en valor del polideportivo municipal.

Al referirse al nuevo arco de entrada, dijo que busca representar mucho más que una estructura física, ya que pretende reflejar la historia, las creencias, la cultura y la identidad de los atamisqueños a lo largo de sus 483 años.

También destacó el trabajo conjunto con el Ministerio de Obras Públicas en obras de canalización y un convenio firmado para avanzar en acciones vinculadas a la prevención frente al fenómeno de El Niño.

En otro tramo de su discurso, Rosales valoró el proceso de transformación de Santiago del Estero iniciado durante la gestión de Gerardo Zamora y señaló que esa línea de trabajo continúa con el gobernador Elías Suárez. En ese marco, mencionó como desafíos pendientes para Villa Atamisqui la finalización de la planta de agua potable, el matadero y la continuidad de las obras de pavimentación y mejoramiento de calles.

A su turno, el ministro Niccolai destacó la importancia de que las comunidades mantengan viva su memoria y recuerden sus orígenes, al considerar que los aniversarios representan una oportunidad para reflexionar sobre la identidad y sobre la responsabilidad de las generaciones actuales como continuadoras del esfuerzo de quienes las precedieron.

Puso en valor la historia de Villa Atamisqui y de sus protagonistas, pero también señaló que las comunidades deben asumir los desafíos que presenta la realidad actual.

El ministro recordó además distintos momentos de la historia reciente de Santiago del Estero y destacó el proceso de transformación que -según señaló- comenzó cuando los santiagueños comprendieron la necesidad de trabajar unidos. En ese contexto, valoró la gestión iniciada por Gerardo Zamora y la continuidad de políticas públicas orientadas al desarrollo de las localidades del interior.

Niccolai destacó también los avances en distintas comunidades en materia de pavimento, infraestructura, acceso al agua potable, energía eléctrica, salud y educación, y sostuvo que esos logros deben ser defendidos y profundizados mediante el compromiso y el trabajo conjunto.

Finalmente, convocó a los vecinos a celebrar y recordar sus raíces, su cultura, su identidad y su folclore, pero también a continuar trabajando para que el progreso alcance a todos.

“Tenemos que seguir trabajando y esforzándonos”, expresó, al ratificar el compromiso del Gobierno provincial de acompañar a los municipios y a las comunidades frente al actual contexto económico y social.

Antes del cierre de la ceremonia, se realizó la firma de un convenio entre el intendente de Villa Atamisqui, Víctor Rosales, y la intendenta de Ojo de Agua, Mónica Bustamante, para el otorgamiento de licencias nacionales de conducir.