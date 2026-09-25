Supercopa Internacional: definieron los accesos al Madre de Ciudades para Estudiantes y Rosario Central

Las puertas del Estadio Único abrirán este sábado a las 13, tres horas antes de la final.

Hoy 22:40

Quedaron definidos los accesos al Estadio Único Madre de Ciudades para la final de la Supercopa Internacional que disputarán este sábado Estudiantes de La Plata y Rosario Central en Santiago del Estero.

De acuerdo con el esquema dispuesto para el encuentro, las puertas del estadio abrirán a las 13, mientras que el partido comenzará a las 16.

Los simpatizantes de Estudiantes de La Plata tendrán asignados los sectores Sur y Oeste. Para ingresar a la Tribuna Sur, deberán hacerlo por las puertas S1, S2 y S3, con acceso desde avenida Núñez del Prado.

Por su parte, quienes tengan localidades para la Platea Oeste, también correspondiente a Estudiantes, ingresarán por la puerta O2, igualmente desde avenida Núñez del Prado.

Los accesos para los hinchas de Rosario Central

Los simpatizantes de Rosario Central ocuparán los sectores Norte y Este del Madre de Ciudades y tendrán sus ingresos desde avenida Diego A. Maradona.

Para la Platea Este estarán habilitadas las puertas E2 y E3, mientras que el ingreso a la Tribuna Norte se realizará por N1, N2 y N3. En este último caso, la circulación indicada será en sentido sur-norte por avenida Diego A. Maradona.

También se estableció el esquema para los estacionamientos. El Estacionamiento Norte (E1) tendrá ingreso por avenida Diego A. Maradona en sentido norte-sur, mientras que para el Estacionamiento Sur (E2) se accederá por la misma avenida, pero en sentido sur-norte.

Además, el Hall Central, destinado a palcos, prensa, hospitality y personas con discapacidad, tendrá su ingreso por avenida Belgrano.

Con los accesos ya establecidos, el operativo comenzará varias horas antes de la final. Estudiantes y Rosario Central se enfrentarán este sábado desde las 16 en el Estadio Único Madre de Ciudades, por la Supercopa Internacional.