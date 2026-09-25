Supercopa Internacional: definieron los accesos al Madre de Ciudades para Estudiantes y Rosario Central

Las puertas del Estadio Único abrirán este sábado a las 13, tres horas antes de la final.
Quedaron definidos los accesos al Estadio Único Madre de Ciudades para la final de la Supercopa Internacional que disputarán este sábado Estudiantes de La Plata y Rosario Central en Santiago del Estero.
De acuerdo con el esquema dispuesto para el encuentro, las puertas del estadio abrirán a las 13, mientras que el partido comenzará a las 16.
Los simpatizantes de Estudiantes de La Plata tendrán asignados los sectores Sur y Oeste. Para ingresar a la Tribuna Sur, deberán hacerlo por las puertas S1, S2 y S3, con acceso desde avenida Núñez del Prado.
Por su parte, quienes tengan localidades para la Platea Oeste, también correspondiente a Estudiantes, ingresarán por la puerta O2, igualmente desde avenida Núñez del Prado.
Los simpatizantes de Rosario Central ocuparán los sectores Norte y Este del Madre de Ciudades y tendrán sus ingresos desde avenida Diego A. Maradona.
Para la Platea Este estarán habilitadas las puertas E2 y E3, mientras que el ingreso a la Tribuna Norte se realizará por N1, N2 y N3. En este último caso, la circulación indicada será en sentido sur-norte por avenida Diego A. Maradona.
También se estableció el esquema para los estacionamientos. El Estacionamiento Norte (E1) tendrá ingreso por avenida Diego A. Maradona en sentido norte-sur, mientras que para el Estacionamiento Sur (E2) se accederá por la misma avenida, pero en sentido sur-norte.
Además, el Hall Central, destinado a palcos, prensa, hospitality y personas con discapacidad, tendrá su ingreso por avenida Belgrano.
Con los accesos ya establecidos, el operativo comenzará varias horas antes de la final. Estudiantes y Rosario Central se enfrentarán este sábado desde las 16 en el Estadio Único Madre de Ciudades, por la Supercopa Internacional.