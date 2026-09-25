Causa Fürth: dos nuevos detenidos por el millonario desfalco en la concesionaria

Las nuevas aprehensiones se producen un día después de que el juez de Control y Garantías Gastón Merino ordenara la libertad bajo fianza de Gerardo Caro, Matías Llado y Graciela Moyano, en el marco de la investigación por el presunto desfalco millonario.

Hoy 17:53

La investigación volvió a avanzar este viernes con una serie de medidas destinadas a incorporar nuevas pruebas al expediente. En ese marco, una mujer de apellido Montoya y un hombre de apellido Spertino, ambos empleados de la concesionaria, fueron aprehendidos en el marco de las actuaciones.

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Según trascendió, Montoya habría cumplido funciones relacionadas con la “gestoría” y con la entrega de recibos dentro de la firma. Por su parte, Spertino se desempeñaba como vendedor en la concesionaria.

De acuerdo con la información incorporada a la causa, ambos están señalados como presuntos integrantes de la asociación ilícita que investiga la Fiscalía. La hipótesis fiscal sostiene que la organización habría estado encabezada por Caro, quien ya había sido imputado junto con Llado y Moyano.

Como parte de las nuevas medidas, a Montoya y Spertino se les secuestraron sus teléfonos celulares, que serán sometidos a peritajes en busca de elementos que puedan aportar información relevante para la investigación.

Además, durante la jornada se realizaron nuevos allanamientos, entre ellos uno en un domicilio ubicado sobre Leopoldo Lugones 1134, señalado como una dirección vinculada a Montoya. Los procedimientos apuntan a reunir documentación y otros elementos que permitan avanzar en el esclarecimiento del expediente.

Las nuevas aprehensiones se concretaron un día después de que el juez de Control y Garantías Merino resolviera que Caro, Llado y Moyano recuperaran la libertad bajo fianza, con cauciones que llegaron hasta los $70 millones.

La decisión generó cuestionamientos por parte de la Fiscalía y de la querella, que sostienen que todavía persisten riesgos procesales y que quedan medidas pendientes dentro de la investigación. El Ministerio Público Fiscal confirmó que apelará la resolución para que sea revisada en una instancia superior.

A partir de la decisión también comenzó a mencionarse la posibilidad de impulsar un pedido de juicio político contra el magistrado, aunque esa alternativa no había sido formalizada al momento de las nuevas aprehensiones. Mientras tanto, la causa continúa avanzando con nuevas medidas de prueba.

El expediente analiza un perjuicio económico que, según la acusación, superaría los $6.000 millones, mientras que desde la querella de Fürth Automotores se había señalado que la empresa afrontó desembolsos por alrededor de $5.300 millones como consecuencia de las irregularidades detectadas.

La investigación continúa con nuevas medidas destinadas a establecer el alcance de las presuntas maniobras, reconstruir el movimiento de fondos y determinar la participación que habría tenido cada una de las personas involucradas.