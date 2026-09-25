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SANTIAGO DEL ESTERO | 25 SEP 2026 | 34º
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¡Qué Siesta! celebró la primavera con música, feria y sorteos en Plaza Libertad

La propuesta de Radio Panorama 100.1 se llevó a cabo este viernes en Plaza Libertad, con música, stands, sorteos y shows en vivo. La jornada se extendió hasta las 18 horas.

Hoy 18:05

Desde el corazón de la plaza se presentaron La Muralla, Delay y Maia Stabio, además de la participación de distintos DJs y propuestas de baile que le pusieron ritmo a la tarde. También hubo espacios dedicados a la feria de antigüedades, feria del vinilo y otros stands.

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La transmisión de ¡Qué Siesta!, con Jorge Ávila y Rita Corvalán, acompañó todo lo que ocurrió desde la Plaza Libertad, en una jornada pensada para recibir la primavera con música, entretenimiento y la participación del público.

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