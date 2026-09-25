Con éxito finalizó el 12° Torneo “Andrés Romero Invitational” en el Termas de Río Hondo Golf Club

El certamen se desarrolló durante la semana y reunió a destacados exponentes de la disciplina. Jesús Montenegro se consagró ganador con -19, mientras que Joaquín Ludueña y Aram Yenidjeian completaron el podio.

Hoy 18:35

El Termas de Río Hondo Golf Club fue escenario de una nueva edición del Torneo de Golf “Andrés Romero Invitational”, que culminó con éxito tras una semana de competencia y la participación de destacados exponentes de la disciplina.

Luego de las diferentes rondas disputadas, Jesús Montenegro terminó en lo más alto de la clasificación con un registro de -19 y se consagró campeón de la 12ª edición.

El segundo puesto quedó para Joaquín Ludueña, quien finalizó con -18, apenas un golpe por detrás del ganador. En tanto, Aram Yenidjeian (-15) completó el podio.

El torneo se desarrolló bajo estándares profesionales en el campo internacional de Las Termas de Río Hondo, con distintas jornadas de competencia que volvieron a reunir al golf de alto nivel en la ciudad termal.

Premiación y un gesto solidario

Del acto de cierre y entrega de reconocimientos participaron el director ejecutivo del Termas de Río Hondo Golf Club, Manuel Pereyra; el director ejecutivo del Tour de Golfistas de Argentina, Marcelo Soria; y el organizador y anfitrión del certamen, Andrés Romero.

Durante la ceremonia, Romero realizó además una donación destinada al Hogar de Ancianos “Ehgly Fernández Robla de Maurizio”, institución que cuenta con más de 36 años de trayectoria ininterrumpida en Las Termas de Río Hondo y está dedicada a la contención, cuidado y atención integral de adultos mayores de la región.

Con la entrega de premios y reconocimientos quedó oficialmente cerrada la 12ª edición del Andrés Romero Invitational, en una semana que combinó competencia deportiva y una iniciativa solidaria en Las Termas de Río Hondo.