Lo persiguieron tras una alerta vecinal y terminó demorado con un cuchillo de carnicero

El hecho ocurrió en Añatuya tras una alerta de vecinos del barrio Tradición. El joven huyó y fue reducido en barrio Belgrano.

Hoy 19:33

Todo comenzó alrededor de las 7:30, cuando vecinos del barrio Tradición se comunicaron con la Sala de Monitoreo para alertar sobre la presencia de un hombre que, según manifestaron, merodeaba la zona con aparentes intenciones de ingresar a domicilios. Los testigos también aportaron detalles sobre su vestimenta: una campera combinada en rojo y negro y una bermuda blanca.

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A partir de la alerta, un móvil de la División Prevención del Departamental 13 fue enviado hacia el sector. Al llegar a la intersección de Avenida Isaac Wofcy y calle Guillermo Cejas, los uniformados divisaron a un joven que coincidía con las características aportadas por los vecinos.

Al advertir la presencia policial, el sospechoso emprendió la huida y se inició una persecución que se extendió hasta el barrio Belgrano. Finalmente, los efectivos lograron alcanzarlo y reducirlo, luego de que, según se indicó, opusiera resistencia e insultara al personal interviniente.

Una vez controlada la situación, el joven fue identificado como Roldán, de 22 años y domiciliado en el barrio Campo Rosso. Durante el palpado preventivo, realizado en presencia de un testigo, los efectivos encontraron entre sus prendas un cuchillo tipo carnicero de 15 centímetros de hoja, con empuñadura de plástico negro.

Además, los uniformados observaron que Roldán presentaba manchas rojizas en el rostro, compatibles con sangre. Al ser consultado, manifestó que minutos antes había protagonizado una pelea con otro hombre, al que identificó como Ruiz, alias “Cirugía”.

Por disposición de la sanidad policial, Roldán fue trasladado al hospital local. Allí fue examinado por el médico de turno, Dr. William Acuña, quien constató que presentaba diversas contusiones.

Finalmente, el joven quedó alojado en la Base de la Comisaría Comunitaria N° 41, a disposición de la Fiscalía de turno.

Desde el ámbito judicial se dispuso que permaneciera demorado preventivamente y que, en caso de no registrarse denuncias formales en su contra por la supuesta pelea, se labrara el acta de identificación correspondiente y pudiera recuperar su libertad ambulatoria.