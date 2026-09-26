VIDEO | Alarma por un incendio de gran magnitud en inmediaciones del puente Juan Francisco Borges

El foco se inició alrededor de las 18 en la zona de La Bajada y afecta pastizales y un sector forestal. Bomberos voluntarios trabajan para contener las llamas, mientras una importante columna de humo se mantiene visible en distintos puntos.

Hoy 21:48

El incendio se registra durante la noche de este sábado en la zona de La Bajada, en inmediaciones del puente Juan Francisco Borges y antes de llegar a la Ruta Provincial 1. El foco comenzó aproximadamente a las 18 horas y, desde entonces, las llamas se extendieron sobre una importante superficie.

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De acuerdo con la información recibida por Diario Panorama, el fuego afecta no solo sectores de pastizales, sino también una zona de vegetación y monte, donde se observa una gran cantidad de superficie ya alcanzada por las llamas.

A esta hora, el incendio continúa activo y las tareas para contenerlo se desarrollan con dificultad. Según los datos aportados desde el sector, el frente del fuego seguiría avanzando hacia el norte, mientras permanecen activos distintos sectores con llamas de considerable intensidad.

En el lugar trabajan Bomberos Voluntarios, que llevan adelante tareas para intentar frenar el avance del incendio y evitar que continúe afectando nuevas áreas. Por el momento, no se cuenta con información oficial sobre la cantidad de hectáreas alcanzadas ni sobre el origen del fuego.

Uno de los aspectos que más preocupa es la importante columna de humo que se mantiene sobre la zona y que puede observarse desde distintos puntos. La presencia del humo y el resplandor de las llamas hacen visible la magnitud del incendio durante la noche.

La situación genera preocupación entre los vecinos de La Bajada y sectores cercanos, mientras continúan las labores de los bomberos para lograr controlar el fuego. Hasta el momento, se aguarda información oficial que permita conocer con mayor precisión la evolución del incendio y si existen riesgos para viviendas o sectores habitados.