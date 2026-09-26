El Niño se fortalece y anticipa una primavera particular: qué se espera en Santiago y el resto del país

El fenómeno podría alcanzar una intensidad muy fuerte hacia fin de año y tendrá impactos diferentes según la región. En Santiago del Estero se esperan temperaturas por encima de lo normal y precipitaciones dentro de los valores habituales durante la primavera.

Hoy 21:29

El fenómeno de El Niño se fortalece y seguirá siendo uno de los factores climáticos de mayor influencia durante la primavera y el verano. Los principales organismos meteorológicos internacionales prevén que alcance una intensidad muy fuerte hacia finales de 2026, aunque sus efectos no serán iguales en todas las regiones del país.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En Argentina, la influencia de El Niño suele hacerse más visible durante la primavera y el verano, especialmente sobre el noreste y centro-este del territorio, donde puede favorecer períodos con mayores precipitaciones. Sin embargo, el comportamiento final depende también de otros patrones atmosféricos, por lo que la presencia del fenómeno no implica necesariamente lluvias extraordinarias en todo el país.

Para Santiago del Estero, el panorama previsto para el trimestre septiembre-octubre-noviembre marca una diferencia. De acuerdo con el escenario informado por el Servicio Meteorológico Nacional, se esperan temperaturas superiores a lo normal y precipitaciones dentro de los valores habituales para la provincia.

Esto significa que no existe, por el momento, un pronóstico que indique una primavera particularmente lluviosa en Santiago. De todos modos, que el acumulado trimestral se mantenga dentro de los valores normales no impide que puedan registrarse tormentas intensas, lluvias abundantes en pocas horas o períodos secos en distintos momentos de la temporada.

En otras zonas del país, especialmente en sectores del Litoral, la señal de lluvias superiores a lo normal es más marcada. En esos casos aumenta la atención sobre las cuencas y los ríos, ya que los episodios de precipitaciones persistentes pueden favorecer crecidas, anegamientos e inundaciones.

En lo inmediato, Santiago del Estero también tendrá un cambio en las condiciones meteorológicas. Este domingo 27 de septiembre se espera una jornada mayormente nublada, con una mínima de 17 °C y una máxima de 37 °C, sin precipitaciones previstas.

El panorama cambiará durante el lunes 28, cuando aumentará la inestabilidad y se prevén tormentas aisladas. La probabilidad de lluvias alcanzará entre 70% y 100% durante la tarde, mientras que se espera una mínima de 18 °C y una máxima de 32 °C. Durante la noche, la probabilidad de precipitaciones se mantendrá entre el 40% y el 70%, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

Así, la primavera en Santiago del Estero se perfila, por ahora, con temperaturas más altas de lo habitual y lluvias dentro de los valores normales, aunque con la posibilidad de episodios puntuales de fuerte inestabilidad. El avance de El Niño y la interacción con otros patrones climáticos serán determinantes para definir cómo evoluciona el tiempo durante los próximos meses.