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Central Córdoba ya tiene agenda confirmada para las próximas fechas del Torneo Clausura

La Liga Profesional dio a conocer la programación de las fechas 11 y 12. El Ferroviario visitará a Deportivo Riestra y luego recibirá a Estudiantes de La Plata en Santiago del Estero.

Hoy 21:00

Central Córdoba ya conoce cómo continuará su camino en el Torneo Clausura luego de que la Liga Profesional de Fútbol confirmara la programación correspondiente a las fechas 11 y 12 del certamen.

Por la fecha 11 de la Zona A, el Ferroviario deberá salir de Santiago del Estero para visitar a Deportivo Riestra. El encuentro se disputará el lunes 5 de octubre desde las 16.45 y contará con televisación de TNT Sports.

Luego llegará el turno de regresar a casa. Por la fecha 12, Central Córdoba recibirá a Estudiantes de La Plata en Santiago del Estero.

El duelo frente al Pincha quedó programado para el sábado 10 de octubre a partir de las 17.

De esta manera, el conjunto santiagueño ya tiene confirmados días y horarios para sus próximos dos compromisos en el Clausura.

La agenda de Central Córdoba

Fecha 11
Lunes 5 de octubre, 16.45
Deportivo Riestra - Central Córdoba
TV: TNT Sports

Fecha 12
Sábado 10 de octubre, 17
Central Córdoba - Estudiantes de La Plata

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