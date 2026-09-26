Central Córdoba ya tiene agenda confirmada para las próximas fechas del Torneo Clausura

La Liga Profesional dio a conocer la programación de las fechas 11 y 12. El Ferroviario visitará a Deportivo Riestra y luego recibirá a Estudiantes de La Plata en Santiago del Estero.
Central Córdoba ya conoce cómo continuará su camino en el Torneo Clausura luego de que la Liga Profesional de Fútbol confirmara la programación correspondiente a las fechas 11 y 12 del certamen.
Por la fecha 11 de la Zona A, el Ferroviario deberá salir de Santiago del Estero para visitar a Deportivo Riestra. El encuentro se disputará el lunes 5 de octubre desde las 16.45 y contará con televisación de TNT Sports.
Luego llegará el turno de regresar a casa. Por la fecha 12, Central Córdoba recibirá a Estudiantes de La Plata en Santiago del Estero.
El duelo frente al Pincha quedó programado para el sábado 10 de octubre a partir de las 17.
De esta manera, el conjunto santiagueño ya tiene confirmados días y horarios para sus próximos dos compromisos en el Clausura.
Fecha 11
Lunes 5 de octubre, 16.45
Deportivo Riestra - Central Córdoba
TV: TNT Sports
Fecha 12
Sábado 10 de octubre, 17
Central Córdoba - Estudiantes de La Plata