Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 26 SEP 2026 | 33º
X
Somos Deporte

Las chicas de Central Córdoba ganaron en Catamarca y sacaron ventaja en la final de la Región Centro

El equipo dirigido por Walter Mendoza consiguió la victoria gracias al gol de Ayelén Gutiérrez.

Hoy 20:35
Central Córdoba femenino

Central Córdoba dio un importante paso en la final de la Región Centro al imponerse por 1-0 ante Club Fiel de Catamarca, en el encuentro de ida correspondiente al Torneo Regional Federal Femenino, organizado por el Consejo Federal de la AFA.

El equipo dirigido por Walter Mendoza consiguió la victoria gracias al gol de Ayelén Gutiérrez, quien a los 35 minutos del primer tiempo conectó un certero cabezazo tras un córner para establecer la diferencia.

Las Ferroviarias lograron sostener la ventaja y regresaron de Catamarca con un resultado favorable de cara al encuentro decisivo.

Ahora, Central Córdoba tendrá la posibilidad de definir la serie como local el próximo fin de semana, cuando buscará hacer valer la ventaja conseguida en el partido de ida y quedarse con la final de la Región Centro.

TEMAS Club Atlético Central Córdoba
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Con un gran Di María, Rosario Central venció a Estudiantes y gritó campeón en Santiago del Estero
  2. 2. Colapinto y un relanzamiento que terminó en desastre: chocó a Gasly y quedó afuera en el GP de Azerbaiyán
  3. 3. Orgullo santiagueño: Constanza Lastra Errasti fue elegida Representante Nacional de los Estudiantes 2026
  4. 4. Güemes volvió a perder ante Quilmes y está cada vez más comprometido con la permanencia
  5. 5. Aparecieron llamativas pintadas en Santiago antes de la final entre Rosario Central y Estudiantes
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT