Las chicas de Central Córdoba ganaron en Catamarca y sacaron ventaja en la final de la Región Centro

El equipo dirigido por Walter Mendoza consiguió la victoria gracias al gol de Ayelén Gutiérrez.

Hoy 20:35

Central Córdoba dio un importante paso en la final de la Región Centro al imponerse por 1-0 ante Club Fiel de Catamarca, en el encuentro de ida correspondiente al Torneo Regional Federal Femenino, organizado por el Consejo Federal de la AFA.

El equipo dirigido por Walter Mendoza consiguió la victoria gracias al gol de Ayelén Gutiérrez, quien a los 35 minutos del primer tiempo conectó un certero cabezazo tras un córner para establecer la diferencia.

Las Ferroviarias lograron sostener la ventaja y regresaron de Catamarca con un resultado favorable de cara al encuentro decisivo.

Ahora, Central Córdoba tendrá la posibilidad de definir la serie como local el próximo fin de semana, cuando buscará hacer valer la ventaja conseguida en el partido de ida y quedarse con la final de la Región Centro.