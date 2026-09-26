Las universidades argentinas destacaron la visita del Papa León XIV y marcaron los desafíos de la inteligencia artificial

El sistema universitario argentino valoró la llegada del Pontífice y destacó la oportunidad de profundizar la reflexión sobre el impacto de las nuevas tecnologías.

Hoy 20:29

Las universidades argentinas expresaron su saludo y reconocimiento al Papa León XIV y señalaron que su visita representa un hecho de singular relevancia pública, además de una oportunidad para profundizar la reflexión sobre la paz y las profundas transformaciones que atraviesa la sociedad.

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En un documento institucional elaborado en septiembre de 2026, las comunidades académicas manifestaron que reciben la presencia del Pontífice con agradecimiento y renovada esperanza. Al mismo tiempo, remarcaron su voluntad de atender a su palabra y vincular sus planteos con los desafíos que enfrenta actualmente el sistema educativo, particularmente frente a los cambios tecnológicos y sociales.

El texto destaca la cercanía de León XIV con el mundo universitario y sostiene que las instituciones de educación superior no son ajenas a las incertidumbres que atraviesan a la sociedad frente a un futuro marcado por tecnologías de alto impacto. Según el documento, estas transformaciones alcanzan las formas de producir conocimiento y compartirlo, los métodos de trabajo y producción, las maneras de generar y distribuir valor, el desarrollo humano y la convivencia democrática.

Dentro de ese escenario, las universidades ubican a la inteligencia artificial como uno de los principales desafíos. La expansión acelerada de estas herramientas, señalan, interpela a las instituciones no solo respecto de su propia misión, sino también en relación con el papel que ocupan dentro del sistema educativo y con su capacidad para proyectar el futuro de las nuevas generaciones.

El documento sostiene que las universidades, diversas en sus identidades pero convergentes en su vocación, tienen la responsabilidad de profundizar el diálogo sobre estos cambios. En esa tarea, reivindican como parte de su misión promover la búsqueda de la verdad, custodiar la dignidad humana y trabajar por la paz.

La encíclica y los desafíos de la tecnología

Uno de los ejes centrales del documento es la referencia a la encíclica “Magnifica Humanitas”, presentada como una referencia ética y antropológica para la universidad contemporánea.

Según las universidades, el texto propone una defensa de la persona humana frente a una reducción exclusivamente tecnocrática, plantea la necesidad de transparencia y responsabilidad en los procesos de producción de la información y del conocimiento y promueve una ecología de la comunicación que permita preservar la profundidad del pensamiento y la calidad del diálogo.

Las instituciones sostienen que estas reflexiones trascienden las recomendaciones técnicas y permiten formular preguntas más profundas acerca del futuro de la universidad y de sus funciones. En ese sentido, el documento afirma que la universidad no puede ser entendida como un ámbito neutral de producción de conocimiento, sino como una institución vinculada con la formación de sentido, libertad y responsabilidad.

En el documento también se recuperan expresiones atribuidas al Papa León XIV sobre la relación entre verdad, conocimiento y educación. Entre ellas aparece la afirmación: “La verdad no se fabrica ni se manipula”, junto con la idea de que tampoco se posee como un trofeo, sino que “se busca con humildad y se sirve con valentía”.

El texto advierte además sobre los riesgos de separar el conocimiento del bien. En esa línea, señala que el conocimiento puede dejar de ser un camino hacia la sabiduría cuando se transforma en una expresión de autosuficiencia y posesión.

La velocidad de la información frente al pensamiento crítico

Otro de los puntos destacados es la necesidad de evitar que la velocidad de los intercambios digitales reduzca la profundidad del pensamiento.

Las universidades reconocen que las herramientas asistidas por inteligencia artificial y la circulación inmediata de información pueden mejorar determinados procesos de producción y distribución del conocimiento, pero remarcan que no pueden sustituir el valor del análisis paciente y compartido entre personas, del pensamiento crítico y de una actuación científica y tecnológica responsable.

Según el documento, estas consideraciones tienen impacto directo en los claustros, laboratorios, aulas y políticas institucionales de las casas de estudio, que encuentran allí elementos para discutir su realidad y proyectar su futuro.

El papel histórico de las universidades argentinas

Las universidades también aprovecharon el documento para reivindicar la historia y la madurez institucional del sistema universitario argentino.

El texto sostiene que la universidad fue históricamente un motor de movilidad social, un espacio de producción cultural y científica y un escenario para debates públicos que contribuyeron al desarrollo y a la consolidación democrática de la sociedad.

Actualmente, el sistema reúne a más de 130 instituciones universitarias de distintos orígenes y tradiciones académicas y recibe a una amplia diversidad de estudiantes que buscan no solamente obtener una titulación, sino también una formación que les permita integrarse social, cultural y económicamente y desarrollar sus vocaciones de manera libre y responsable.

El documento destaca además que la diversidad institucional constituye una fortaleza y reclama cooperación y articulación antes que uniformidad. También plantea que el reconocimiento nacional e internacional de las casas de estudio implica mantener estándares de excelencia y asumir la responsabilidad pública que ese prestigio conlleva.

Formación, investigación y uso responsable de la IA

En relación con la transformación tecnológica, las universidades consideran que las ideas planteadas en “Magnifica Humanitas” deben ser analizadas de manera inteligente y contextualizada, especialmente por las consecuencias que los cambios tecnológicos tienen sobre la enseñanza, la investigación y la gobernanza institucional.

En el plano formativo, el documento propone una incorporación innovadora de las tecnologías, pero bajo una utilización prudente y crítica, vinculada con marcos conceptuales y éticos y sin distinción entre disciplinas.

Las universidades sostienen que una perspectiva humanista es necesaria para incorporar tecnologías de alto impacto y comprender sus implicancias antropológicas, sociales, económicas y políticas.

En materia de investigación, el documento asigna a las universidades una responsabilidad central en relación con el sistema científico-tecnológico nacional y en la construcción de marcos de referencia para el uso de las nuevas herramientas vinculadas con las tecnologías inteligentes, la inteligencia artificial y la robótica.

El texto plantea además como prioridad promover una innovación libre y responsable, acompañada por un enfoque interdisciplinario capaz de analizar los efectos de estas tecnologías sobre la vida cotidiana, la educación, la salud, el trabajo y la vida social.

A la vez, propone desarrollar mecanismos concretos para mitigar riesgos tanto dentro de la comunidad universitaria como en la sociedad en general.

Transparencia algorítmica y protección de datos

El documento profundiza luego en lo que considera necesario dentro de la propia administración universitaria.

Las instituciones sostienen que deben comprometerse con una gobernanza democrática, transparente y orientada al bien común, incluyendo una gobernanza digital con normas claras sobre transparencia algorítmica, protección de datos, evaluación ética de proyectos tecnológicos y mecanismos de rendición de cuentas.

También advierten sobre la opacidad de determinados sistemas automatizados y sobre la delegación de decisiones en procesos que no resultan explicables. Según el documento, estas prácticas son incompatibles con la misión educativa.

Por ese motivo, las universidades plantean que deben funcionar como modelos de buenas prácticas, mediante la auditoría de algoritmos, la exigencia de explicabilidad, la protección de la privacidad y el control para evitar que las herramientas digitales reproduzcan o profundicen desigualdades.

El texto incorpora además la necesidad de impulsar políticas de acceso equitativo a las tecnologías y programas de alfabetización que permitan a estudiantes y docentes utilizarlas de manera crítica y creativa.

Comunicación, desinformación y convivencia

Otro de los grandes ejes aparece en torno a la comunicación.

Las universidades consideran que el diálogo es una condición fundamental para la convivencia humana y advierten que la circulación acelerada de información puede favorecer tanto la producción de conocimiento como la polarización y la desinformación.

Frente a ese escenario, reivindican la responsabilidad de la universidad en la formación de ciudadanos capaces de discernir, contrastar fuentes y participar en debates públicos de manera responsable.

El documento vuelve a vincular esta tarea con la búsqueda de la verdad y señala que entenderla como una búsqueda humilde, individual y colectiva constituye también un servicio a la paz.

En ese marco, las universidades expresan su intención de contribuir a un mundo en paz mediante la formación de profesionales y ciudadanos comprometidos con la reconciliación, la inclusión y la solidaridad.

El legado de Francisco y la referencia a León XIII

El documento también establece una continuidad entre las enseñanzas del Papa Francisco y los planteos de León XIV.

Las universidades recuerdan las exhortaciones de Francisco dirigidas a rectores, docentes y estudiantes y recuperan su concepción de las instituciones académicas como espacios de diálogo y “laboratorios de encuentro”. También destacan su insistencia en que la academia no debe aislarse de las urgencias sociales.

Según el texto, esa perspectiva de encuentro y responsabilidad pública se articula con el llamado de León XIV a una antropología robusta y a una gobernanza ética de la tecnología.

El documento entiende que la convergencia de ambas miradas ofrece una orientación para las universidades argentinas: formar para la verdad, la justicia y la paz.

En la misma línea, las instituciones recuperan la figura de León XIII y su encíclica Rerum Novarum, vinculada en el texto con la dignidad del trabajo y la protección de los sectores más vulnerables frente a las transformaciones económicas de su época.

La comparación planteada es que, así como León XIII puso a la persona en el centro frente a las nuevas formas de organización económica, los desafíos contemporáneos vinculados con la inteligencia artificial exigen volver a colocar a la persona humana en el centro de las decisiones tecnológicas.

“Diseñar nuevos mapas de esperanza”

El documento también menciona la carta papal “Diseñar nuevos mapas de esperanza”, presentada como una invitación a construir caminos de futuro y sentido para las nuevas generaciones.

Las universidades sostienen que, frente a los rápidos cambios tecnológicos, ambientales y sociales, deben asumir una responsabilidad ética y ampliar los espacios de encuentro, escucha activa y reconciliación.

También llaman a enfrentar los riesgos derivados de la hiperespecialización científica, la polarización y determinadas consecuencias de las transformaciones tecnológicas, apostando por la colaboración, la superación y la esperanza.

Un compromiso con el diálogo y la paz

Hacia el cierre, las universidades argentinas consideran que la visita de León XIV llega en un momento especialmente relevante y afirman que no dejarán pasar la oportunidad de ampliar dentro de sus comunidades los espacios de reflexión sobre su palabra.

En ese sentido, asumen como propia la tarea de impulsar un diálogo público, abierto y plural, centrado en la defensa de la dignidad humana, la búsqueda de la verdad y el trabajo por la paz.

El documento remarca que esos objetivos pueden ser compartidos por ciudadanos de distintos orígenes, personas de diversas creencias y también por quienes no profesan ninguna creencia religiosa.

Las universidades se presentan así como espacios dispuestos a escuchar, aprender y colaborar, compartiendo su historia, su diversidad, sus fortalezas, sus debilidades y sus interrogantes frente al futuro.

Finalmente, las instituciones renuevan su compromiso con una educación destinada a formar “inteligencias críticas, corazones solidarios y ciudadanos comprometidos y responsables”, con el objetivo de favorecer que las nuevas generaciones encuentren responsablemente su propósito y contribuyan a construir una sociedad más justa, libre y pacífica.

El documento concluye con una expresión de respeto y reconocimiento hacia el Papa León XIV, junto con la expectativa de que su visita sea recibida como una expresión de la fe y la esperanza del pueblo argentino.