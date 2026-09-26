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Rosario Central se quedó con la Supercopa Internacional y los memes estallaron en las redes

El Canalla venció 3 a 1 a Estudiantes en Santiago del Estero y, apenas terminó la final, las redes sociales se llenaron de cargadas, festejos y ocurrencias por la consagración.

Hoy 20:13
Memes

La consagración de Rosario Central en la Supercopa Internacional 2026 no tardó en trasladarse a las redes sociales. Tras el triunfo por 3 a 1 ante Estudiantes de La Plata en el Estadio Único Madre de Ciudades, los memes comenzaron a circular con fuerza.

Los usuarios aprovecharon distintos momentos de la final para desplegar su creatividad, con publicaciones centradas en el título del Canalla, la actuación de Ángel Di María, el desarrollo del partido y las reacciones que dejó el encuentro.

Como suele ocurrir en cada gran definición del fútbol argentino, X, Instagram y Facebook se convirtieron rápidamente en escenario de festejos, cargadas y comentarios de todo tipo.

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