Fotos, búsquedas y mensajes: qué reveló el peritaje al celular de Claudio Barrelier

La investigación incorporó nuevos elementos sobre los días previos al crimen, reconstruyó parte del vínculo entre el acusado y la adolescente y derivó en una causa paralela por tenencia de material de abuso sexual infantil.
El análisis de los dispositivos de Claudio Barrelier, principal acusado por el crimen de Agostina Vega, sumó nuevos elementos a la investigación. Los peritos examinaron comunicaciones, llamadas, conversaciones en redes sociales, búsquedas en internet, fotografías y otros registros digitales vinculados con el imputado.
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Entre los principales hallazgos aparecen fotografías de Agostina almacenadas en uno de los teléfonos analizados y nuevos datos sobre los contactos que Barrelier habría mantenido con la adolescente antes del crimen. Según la reconstrucción difundida en el marco de la causa, el acusado le escribió el 8 de mayo y volvió a contactarla el 15 de mayo.
La investigación también detectó 377 búsquedas realizadas en páginas pornográficas entre el 6 y el 20 de mayo. De acuerdo con la información incorporada al expediente, más de un centenar incluían términos relacionados con abusos y formas de sometimiento, entre ellos referencias a “hijastra”, “padrastro” y “abuso sexual infantil”.
El peritaje permitió además profundizar sobre el vínculo previo entre Barrelier y Agostina. El acusado había sido pareja de la madre de la adolescente y, de acuerdo con la hipótesis de la investigación, esa relación de confianza habría sido utilizada para acercarse a la joven antes del crimen.
La acusación sostiene que Barrelier habría aprovechado ese vínculo para convencer a Agostina de ir hasta su vivienda, donde posteriormente habría ocurrido el ataque. La causa investiga el femicidio de la adolescente y la posterior manipulación y traslado de su cuerpo.
Los nuevos hallazgos derivados de los teléfonos también dieron lugar a una causa paralela por tenencia de material de abuso sexual infantil. Por ese expediente, Barrelier fue imputado y deberá prestar declaración ante la Justicia el martes 29 de septiembre.
Mientras tanto, la investigación principal por el crimen de Agostina Vega ya fue elevada a juicio. Barrelier deberá enfrentar un tribunal con ocho jurados populares y tres jueces técnicos, además de la intervención de un fiscal de Cámara.
La evidencia digital continúa siendo analizada dentro de las distintas líneas de investigación abiertas y los nuevos elementos incorporados serán evaluados por la Justicia en el marco de ambas causas.