Fotos, búsquedas y mensajes: qué reveló el peritaje al celular de Claudio Barrelier

La investigación incorporó nuevos elementos sobre los días previos al crimen, reconstruyó parte del vínculo entre el acusado y la adolescente y derivó en una causa paralela por tenencia de material de abuso sexual infantil.

Hoy 21:06

El análisis de los dispositivos de Claudio Barrelier, principal acusado por el crimen de Agostina Vega, sumó nuevos elementos a la investigación. Los peritos examinaron comunicaciones, llamadas, conversaciones en redes sociales, búsquedas en internet, fotografías y otros registros digitales vinculados con el imputado.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Entre los principales hallazgos aparecen fotografías de Agostina almacenadas en uno de los teléfonos analizados y nuevos datos sobre los contactos que Barrelier habría mantenido con la adolescente antes del crimen. Según la reconstrucción difundida en el marco de la causa, el acusado le escribió el 8 de mayo y volvió a contactarla el 15 de mayo.

La investigación también detectó 377 búsquedas realizadas en páginas pornográficas entre el 6 y el 20 de mayo. De acuerdo con la información incorporada al expediente, más de un centenar incluían términos relacionados con abusos y formas de sometimiento, entre ellos referencias a “hijastra”, “padrastro” y “abuso sexual infantil”.

El peritaje permitió además profundizar sobre el vínculo previo entre Barrelier y Agostina. El acusado había sido pareja de la madre de la adolescente y, de acuerdo con la hipótesis de la investigación, esa relación de confianza habría sido utilizada para acercarse a la joven antes del crimen.

La acusación sostiene que Barrelier habría aprovechado ese vínculo para convencer a Agostina de ir hasta su vivienda, donde posteriormente habría ocurrido el ataque. La causa investiga el femicidio de la adolescente y la posterior manipulación y traslado de su cuerpo.

Los nuevos hallazgos derivados de los teléfonos también dieron lugar a una causa paralela por tenencia de material de abuso sexual infantil. Por ese expediente, Barrelier fue imputado y deberá prestar declaración ante la Justicia el martes 29 de septiembre.

Mientras tanto, la investigación principal por el crimen de Agostina Vega ya fue elevada a juicio. Barrelier deberá enfrentar un tribunal con ocho jurados populares y tres jueces técnicos, además de la intervención de un fiscal de Cámara.

La evidencia digital continúa siendo analizada dentro de las distintas líneas de investigación abiertas y los nuevos elementos incorporados serán evaluados por la Justicia en el marco de ambas causas.