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SANTIAGO DEL ESTERO | 26 SEP 2026 | 32º
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Una Luna dorada se adueñó del cielo santiagueño con un brillo espectacular

Con un intenso tono dorado y una gran luminosidad, el satélite natural se convirtió en una de las postales más llamativas de la noche en la provincia.

Hoy 20:58

La noche de este sábado invita a mirar hacia el cielo en Santiago del Estero, donde una Luna brillante y de un intenso tono dorado se destaca sobre el cielo oscuro y se convierte en una de las protagonistas de la noche.

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Su aspecto llama especialmente la atención por el contraste entre su luminosidad y la oscuridad del cielo, dejando una postal tan llamativa como fotogénica.

La imagen permite disfrutar de uno de esos momentos en los que simplemente alcanza con levantar la mirada. Una Luna dorada y resplandeciente ilumina la noche santiagueña y regala una escena digna de ser fotografiada.

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