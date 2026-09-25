La Justicia de Paz llegó a zonas rurales y parajes alejados de El Bagual

La actividad se desarrolló en el marco de la Semana de la Mediación, promovida por el Centro de Justicia de Paz del Poder Judicial.

Hoy 19:14

La jueza de Paz de la localidad de El Bagual (departamento Jiménez), Érika Aguirre, se trasladó hasta distintos parajes rurales de su jurisdicción para acercar a sus habitantes información y orientación sobre los servicios que brinda la Justicia de Paz.

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El recorrido comprendió los parajes Santa Felisa, Pozo Cavado, Pozo de Guayacán y Las Lomas, donde la funcionaria recorrió aproximadamente 17 kilómetros en sulky, una de las pocas maneras de llegar hasta los domicilios de familias que viven en zonas alejadas de los centros urbanos.

Esta iniciativa tuvo como objetivo principal acercar la Justicia allí donde se encuentran los vecinos, dando a conocer el rol del juez de Paz y las distintas herramientas con las que cuenta la comunidad para resolver situaciones conflictivas y para realizar trámites, sin necesidad de trasladarse hasta otros centros poblados.

Durante el encuentro se brindó información sobre las competencias notariales de los Juzgados de Paz, la posibilidad de recurrir a sus autoridades para realizar determinadas certificaciones y trámites.

Las familias también pudieron realizar consultas vinculadas con distintas gestiones burocráticas, entre ellas cuestiones relacionadas con la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), recibiendo orientación sobre los canales y organismos correspondientes.

Una Justicia que se acerca al territorio

La experiencia permitió, además, conocer de manera directa algunas de las necesidades y dificultades que atraviesan las familias que viven en estos parajes, particularmente aquellas vinculadas con las distancias y el acceso a distintos servicios.

En este sentido, se acordó proyectar un nuevo regreso a la zona y realizar un relevamiento territorial, con el propósito de coordinar junto a la Comisión Municipal de Gramilla nuevas actividades que permitan acercar información, asesoramiento y herramientas a los vecinos.

La propuesta busca dar continuidad a una modalidad de trabajo que pone en valor una de las características centrales de la Justicia de Paz: su proximidad con las comunidades y su capacidad para intervenir de manera directa frente a las necesidades que surgen en el territorio.

La Semana de la Mediación constituye así una oportunidad no solo para promover la resolución pacífica de los conflictos, sino también para fortalecer el conocimiento de los servicios que ofrece la Justicia de Paz y generar espacios de diálogo en las comunidades.

En zonas rurales y parajes alejados, donde las distancias adquieren un peso particular en la vida cotidiana, acercar la Justicia también significa recorrer los caminos, llegar a los pobladores y conocer de primera mano sus necesidades.

La actividad desarrollada en El Bagual refleja ese compromiso con una Justicia de Paz presente en el territorio, que escucha, orienta y articula respuestas junto a las comunidades.