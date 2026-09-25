Malvinas: Elías Suárez difundió la respuesta de Juan Felipe Ibarra sobre la ocupación británica de 1833

El documento, fechado el 26 de febrero de 1833, forma parte del patrimonio conservado en el Archivo Histórico Provincial y registra la posición asumida por el entonces gobernador santiagueño ante los acontecimientos ocurridos en las islas.

Hoy 19:15

El gobernador de Santiago del Estero, Elías Suárez, compartió en sus redes sociales una copia de un documento histórico fechado el 26 de febrero de 1833, vinculado con la reacción de las autoridades provinciales frente a la ocupación británica de las Islas Malvinas.

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La pieza corresponde a la respuesta del entonces gobernador santiagueño, Brigadier General Juan Felipe Ibarra, y actualmente se encuentra preservada en el Archivo Histórico Provincial.

“En virtud del histórico hallazgo de las actas que prueban la ocupación británica ilegítima de Malvinas, comparto con ustedes la respuesta del entonces gobernador de Santiago del Estero, Brigadier General Juan Felipe Ibarra, de fecha 26 de febrero de 1833, cuya copia obra en nuestro Archivo Histórico Provincial”, expresó Suárez al presentar el documento.

Por su fecha, el registro se ubica pocos días después de las primeras comunicaciones oficiales vinculadas con la ocupación británica de las islas. La documentación histórica argentina registra que la corbeta británica Clio llegó a Puerto Luis el 2 de enero de 1833 y que las autoridades argentinas presentaron protestas frente a lo ocurrido.

Un registro de la reacción de Ibarra

En el documento compartido por Suárez puede observarse la respuesta del Gobierno santiagueño frente a la comunicación recibida desde otras autoridades argentinas en relación con los acontecimientos de Malvinas.

La pieza lleva en su encabezado la referencia a Santiago, febrero 26 de 1833 y deja constancia de la posición asumida desde la provincia en aquellos días. Ibarra era gobernador de Santiago del Estero en ese período; documentos oficiales de la provincia registran su ejercicio del gobierno desde 1832.

El documento adquiere particular relevancia dentro de la documentación histórica porque permite observar cómo distintas autoridades provinciales reaccionaron ante lo sucedido en las islas. Investigaciones recientes de la Universidad Nacional de Rosario también identificaron respuestas de varios gobiernos provinciales durante los primeros meses de 1833, entre ellas la de Felipe Ibarra y Adeodato de Gondra desde Santiago del Estero.

La publicación vuelve a poner en valor el patrimonio documental que se encuentra bajo resguardo de la provincia y que permite reconstruir, a partir de registros de la época, distintos episodios relacionados con la cuestión Malvinas.

Al difundir la copia, Suárez remarcó el valor histórico del hallazgo y destacó que se trata de documentación producida prácticamente en el mismo período en que se desarrollaron los acontecimientos de 1833.

De esta manera, el documento atribuido al Gobierno de Juan Felipe Ibarra se incorpora al conjunto de registros históricos vinculados con las reacciones argentinas frente a la ocupación británica de las islas, conservados actualmente en el Archivo Histórico Provincial.