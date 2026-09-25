El santiagueño Ignacio Don se sumó al cuerpo técnico de Cristian González en Inter Miami

El exarquero comenzó a trabajar como entrenador de arqueros del conjunto estadounidense y tendrá a su cargo a Dayne St. Clair, Rocco Ríos Novo y Luis Barraza. Será su primera experiencia internacional en el puesto y compartirá club con Lionel Messi.

Hoy 22:30

El santiagueño Ignacio Don comenzó una nueva etapa en su carrera vinculada al fútbol profesional. El exarquero se incorporó al cuerpo técnico encabezado por Cristian “Kily” González en Inter Miami, donde se desempeñará como entrenador de arqueros.

Don tendrá bajo su conducción a los guardametas Dayne St. Clair, Rocco Ríos Novo y Luis Barraza, como parte del proyecto deportivo que encabeza el entrenador argentino.

El santiagueño comenzó a trabajar el martes de esta semana en las instalaciones del Centro de Entrenamiento Florida Blue, ubicado en Fort Lauderdale, luego de firmar su contrato con la institución.

La presentación oficial de Don y del resto de los integrantes del cuerpo técnico se realizó a través de las redes sociales del club, donde se difundieron imágenes e información de cada uno de los profesionales que acompañarán a González.

Una extensa trayectoria bajo los tres palos

Ignacio Don desarrolló gran parte de su carrera profesional en el fútbol paraguayo, donde defendió las camisetas de Nacional, Cerro Porteño, Libertad, Guaraní y Rubio Ñu. También tuvo un paso por Huachipato de Chile.

El arquero puso fin a su carrera como futbolista a los 40 años, cuando integraba el plantel de Libertad.

Entre sus principales logros aparece el subcampeonato de la Copa Libertadores 2014 con Nacional de Paraguay. Además, posee el récord histórico como el arquero con más penales atajados en el fútbol paraguayo y, en 2011, fue elegido como el mejor arquero de ese país por la Asociación Paraguaya de Fútbol.

Ahora afrontará su primera experiencia internacional como entrenador de arqueros, y lo hará en Inter Miami, el club estadounidense que tiene como máxima figura a Lionel Messi.