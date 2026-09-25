Se calentó la previa de la final en Santiago: fuerte cruce entre González Pirez y Ovando

Los futbolistas de Estudiantes y Rosario Central protagonizaron un tenso intercambio durante la conferencia previa a la Supercopa Internacional. El polémico pasillo de espaldas de 2025 volvió a quedar en el centro de la escena antes del duelo de este sábado.

Hoy 21:58

La previa de la Supercopa Internacional comenzó a levantar temperatura en Santiago del Estero. Durante la conferencia de prensa realizada este viernes por la noche, Leandro González Pirez, de Estudiantes de La Plata, e Ignacio Ovando, de Rosario Central, protagonizaron un intercambio a raíz de un episodio ocurrido en 2025.

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Ambos futbolistas fueron consultados por el recordado pasillo de espaldas que los jugadores de Estudiantes realizaron ante Rosario Central, como expresión de rechazo a la decisión de la AFA de reconocer al Canalla por haber terminado primero en la tabla anual.

González Pirez tomó primero la palabra y buscó dejar atrás la polémica. El defensor explicó que los jugadores de Central habían sido informados previamente sobre lo que sucedería y remarcó que la decisión no había sido dirigida contra el conjunto rosarino.

“No fue nunca nada en contra de Central, no tenemos nada, al contrario. Resaltamos mucho la temporada que habían hecho ellos”, expresó.

El futbolista del Pincha sostuvo que la postura de su equipo estuvo relacionada con el desacuerdo respecto de aquella determinación y consideró que se trataba de un episodio superado.

“A nosotros es algo que ya queda en el pasado. Ya hubo otro campeón en el medio, entonces me parece que rememorar eso y empezar a buscar una cizaña donde no la hay no me parece correcto”, señaló.

Ovando: “Para nosotros fue una falta de respeto”

La respuesta de Ignacio Ovando mostró una postura diferente. El jugador de Rosario Central reconoció que aquella situación generó malestar y aseguró que todavía estará presente a la hora de afrontar la final.

“Para nosotros fue una falta de respeto. Lo tomamos así y nos dolió un montón para todos los que somos hinchas”, afirmó.

Si bien reconoció que se trata de un nuevo encuentro, Ovando dejó una contundente definición de cara al partido: “Lo que pasó ya pasó, pero vamos a enfrentar a un rival que tuvo una falta de respeto para con nosotros, que nos dolió muchísimo, y mañana lo vamos a enfrentar también con eso en mente”.

De esta manera, la conferencia dejó un inesperado cruce y agregó un condimento especial a una final que ya tenía antecedentes entre ambos clubes.

Estudiantes y Rosario Central se enfrentarán este sábado desde las 16 en el Estadio Único Madre de Ciudades, con la Supercopa Internacional en juego.