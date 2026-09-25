Detuvieron a un hombre acusado de amenazar de muerte a una mujer y le secuestraron un arma de fuego

El procedimiento se realizó este jueves en Campo Gallo, tras una denuncia presentada el pasado 22 de septiembre. Además del arma, los efectivos secuestraron municiones y un teléfono celular que será sometido a pericias.

Hoy 21:33

Un hombre de 40 años fue detenido este jueves por la mañana durante un allanamiento realizado en una vivienda del barrio San Vicente, en Campo Gallo, en el marco de una investigación por amenazas calificadas.

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La causa se inició a partir de una denuncia presentada el pasado 22 de septiembre por una mujer de 37 años, quien manifestó que el acusado habría intentado agredirla físicamente y que posteriormente la habría amenazado de muerte.

A partir de la presentación, se llevaron adelante distintas tareas investigativas que permitieron reunir elementos considerados de interés para solicitar una medida judicial. Con la correspondiente orden de allanamiento, detención y secuestro, los efectivos se dirigieron al domicilio señalado.

Durante el procedimiento, los uniformados concretaron la detención del sospechoso y secuestraron un rifle semiautomático calibre .22, que contaba con un cargador con cinco cartuchos y otro cartucho colocado en la recámara.

Además, los investigadores incautaron un teléfono celular iPhone, que será sometido a las pericias correspondientes para determinar si contiene información vinculada con los hechos que se investigan.

La medida fue llevada adelante por efectivos de la Comisaría Comunitaria N.º 18, dependiente de la Departamental N.º 11, como parte de las actuaciones iniciadas tras la denuncia.

Finalmente, el detenido y los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia, mientras continúan las medidas investigativas para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar las responsabilidades que correspondan.