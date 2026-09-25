Boca recupera varias piezas para enfrentar a Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina

Rodolfo Arruabarrena volverá a contar con Ayrton Costa, Camilo Rey Domenech y Enner Valencia, mientras que Rodrigo Battaglia acompañará al plantel tras recibir el alta médica. Álvaro Montero será la principal ausencia para el duelo en Rosario.

Hoy 21:25

Boca se prepara para enfrentar a Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina y tendrá varias novedades en la lista de convocados que viajará este sábado rumbo a Rosario.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Aunque la nómina ampliada será confirmada oficialmente este sábado, Rodolfo Arruabarrena recuperará a varios futbolistas que habían quedado al margen de las últimas convocatorias por lesiones u otros motivos.

La ausencia confirmada será la de Álvaro Montero, quien fue convocado por la Selección de Colombia para la fecha FIFA de octubre.

Uno de los regresos será el de Ayrton Costa, quien dejó atrás un desgarro en el isquiotibial y una pubalgia que lo mantuvieron varias semanas afuera. El defensor recibió el alta médica y estará nuevamente a disposición, aunque en principio ocuparía un lugar entre los suplentes ante el presente del juvenil Facundo Herrera.

También reaparecerá Camilo Rey Domenech. El mediocampista superó una lesión muscular y volverá a integrar la delegación para el encuentro frente a la Academia.

Enner Valencia vuelve y Battaglia recibió el alta

Otro de los nombres que regresará será Enner Valencia, quien había quedado afuera del clásico ante San Lorenzo debido al límite de extranjeros que pueden integrar la planilla.

El delantero ocupará el lugar de Montero entre los futbolistas foráneos. Boca buscará evitar inconvenientes con el cupo después de lo sucedido frente a Vélez por la Copa Argentina, situación que derivó en una sanción económica para el club.

A su vez, Matías Satas volverá a incorporarse al plantel después de disputar la final con la Selección Argentina juvenil. Como el encuentro se desarrolla en la provincia de Santa Fe, se sumará directamente a la delegación.

La otra novedad será Rodrigo Battaglia, quien recibió el alta médica después de recuperarse de la ruptura del tendón de Aquiles que lo mantuvo alejado de las canchas durante todo el año.

Sin embargo, su presencia tendrá principalmente como objetivo volver a integrarse a la dinámica del plantel. El mediocampista todavía necesita recuperar ritmo futbolístico antes de regresar oficialmente a la competencia.

La probable formación de Boca ante Racing

De no mediar cambios, Boca podría formar con Leandro Brey; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Alan Velasco.

El Xeneize viajará este sábado hacia Rosario para afrontar el duelo ante Racing, con un lugar en las semifinales de la Copa Argentina en juego.