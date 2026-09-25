La intendente Fuentes recibió a amigos y conocidos de "El polaco" Riemersma quienes le propusieron plantar árboles en su memoria

Amigos y allegados del reconocido protector de animales se reunieron con la intendente Norma Fuentes y presentaron una iniciativa que propone plantar árboles en su memoria.

Hoy 21:26

Amigos y allegados de Eduardo “El Polaco” Riemersma, recordado por su extensa labor como protector de animales en Santiago del Estero, impulsan una campaña para homenajearlo tras su reciente fallecimiento.

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Bajo el nombre “Un árbol por el Pola”, la iniciativa propone que personas de distintos lugares planten un árbol en su memoria como una forma de mantener vigente su legado.

Representantes de Nexum Group SRL, impulsores de la propuesta, mantuvieron una reunión con la intendente de la Capital, Norma Fuentes, para presentar los alcances de la campaña.

Del encuentro participaron Gerardo Daniel “Toty” Acuña, Cintia Machuca y Jorgelina Rodríguez, acompañados por Jesús, un perro rescatado. También estuvieron presentes los secretarios de Coordinación, Mario Benavente, y de Gobierno, Walter Medina Salomón.

La campaña invita a quienes deseen sumarse a plantar un árbol, registrar el momento mediante una fotografía o un video y compartirlo en redes sociales, indicando el lugar donde fue realizada la plantación. El material también puede ser enviado a los organizadores de la iniciativa.

Además, los impulsores informaron que trabajan para concretar la plantación de un árbol en un espacio público de la ciudad, con la intención de generar un lugar donde vecinos y personas vinculadas a la causa animal puedan recordar a Riemersma.

Durante la reunión, Fuentes valoró la iniciativa y sostuvo que la propuesta “transforma el recuerdo en vida y permite mantener vigente un legado de amor, respeto y compromiso con los animales y con la comunidad”.

Riemersma se convirtió a lo largo de los años en una figura reconocida en Santiago del Estero por su trabajo en el rescate, cuidado y protección de animales, una tarea que movilizó a numerosas personas y que sus allegados buscan continuar recordando a través de esta campaña.