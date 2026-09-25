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Tragedia en la Ruta 34: dos personas murieron tras ser embestidas por una camioneta cerca de Fernández

El siniestro ocurrió a unos 10 kilómetros de la ciudad de Fernández. Las identidades de las víctimas todavía no fueron confirmadas y el tránsito permanece interrumpido por el operativo de seguridad.

Hoy 21:59
Accidente choque fatal ruta

Dos personas murieron este viernes alrededor de las 21.30 horas en un accidente de tránsito ocurrido sobre la Ruta Nacional 34, a unos 10 kilómetros de la ciudad de Fernández, en el departamento Robles.

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De acuerdo con la información preliminar, las víctimas circulaban por la zona cuando fueron embestidas desde atrás por una camioneta. Como consecuencia del violento impacto, una de las personas habría quedado atrapada y posteriormente fue aplastada por otro vehículo, aparentemente un camión.

Hasta el momento, las identidades de las dos víctimas fatales no fueron establecidas oficialmente.

Personal policial y de emergencias trabaja en el lugar para realizar las tareas correspondientes y determinar cómo ocurrió el siniestro.

Debido al operativo de seguridad desplegado sobre la ruta, el tránsito se encuentra interrumpido en estos momentos.

Las circunstancias del accidente son materia de investigación.

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