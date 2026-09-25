El CEI N° 50 cumple un sueño: braille, tecnología e inclusión en la Feria del Libro

La institución participará por primera vez con un stand en la 16ª Feria del Libro, donde sus alumnos mostrarán materiales en braille y distintas herramientas tecnológicas. Ayunta y Bonetti contaron en vivo con Noticiero 7 cómo se preparan.

Hoy 22:22

El Centro Educativo Integral (CEI) N° 50 “San Juan Pablo II” se prepara para participar por primera vez con un stand propio en la 16ª Feria del Libro de Santiago del Estero, una experiencia que permitirá mostrar parte del trabajo que realizan diariamente junto a personas con discapacidad visual.

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La propuesta estará centrada en la lectura en braille, la tecnología y la inclusión, con alumnos que serán los encargados de atender el espacio, mostrar libros en braille, con textura y en macrotipo, y explicar al público cómo funciona una impresora braille.

La directora del establecimiento, Alejandra Ayunta, destacó la importancia de formar parte de un evento de esta magnitud y señaló que la comunidad educativa atraviesa la previa con mucha alegría y expectativa.

“Para nosotros es un logro muy importante que en un evento tan importante para la provincia estemos. Esto habla claramente de la inclusión”, expresó Ayunta.

Por su parte, el profesor Gabriel Bonetti explicó que los preparativos comenzaron meses atrás junto a docentes de informática y otros profesionales, con la participación de alrededor de 12 alumnos seleccionados por su manejo del braille y de distintas herramientas tecnológicas.

Durante la Feria, los visitantes podrán escribir su nombre o una frase desde una computadora y observar cómo los estudiantes utilizan la impresora braille para convertir ese texto en material de lectura.

Además, el CEI N° 50 participará el jueves 1 de octubre, en la sala número uno, de una charla abierta destinada a docentes, estudiantes y profesionales, donde se abordará la relación entre inclusión, lectura y tecnología.

Bonetti también remarcó que, aunque la tecnología amplió las posibilidades para las personas ciegas, el braille continúa siendo fundamental. “Hemos ido innovando partiendo siempre del sistema de lectura y escritura braille, que es el único método que nos conecta con el papel”, sostuvo.

En ese mismo sentido, Ayunta destacó que el objetivo es derribar barreras y mostrar a las personas con discapacidad visual desde una perspectiva de participación e inclusión. “Queremos demostrar que una persona ciega puede desenvolverse con total naturalidad”, afirmó.

Alejandra Ayunta, directora del CEI N° 50, y el profesor Gabriel Bonetti compartieron estos detalles durante su visita y diálogo en vivo con Noticiero 7, donde contaron la emoción que genera para toda la comunidad educativa participar por primera vez con un stand en la Feria del Libro.