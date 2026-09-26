El gobernador Elías Suárez recibió la Distinción Ugarit en la categoría Política

El gobernador de Santiago del Estero fue reconocido por el Club Sirio Libanés de Buenos Aires en la 35ª edición de la ceremonia. También fueron distinguidos los santiagueños Jorge Canllo y María Sayag de Figueroa.

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El gobernador de Santiago del Estero, Elías Suárez, recibió este viernes la Distinción Ugarit en la categoría Política, reconocimiento otorgado por el Club Sirio Libanés de Buenos Aires a personalidades de origen árabe que se destacan en diferentes ámbitos de la sociedad argentina.

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El mandatario provincial había sido postulado para recibir la distinción por la Sociedad Sirio Libanesa de Santiago del Estero.

Durante la ceremonia, Suárez agradeció el reconocimiento al presidente del Club Sirio Libanés de Buenos Aires, Claudio de Bas; al presidente honorario, Yaoudat Brihim, y al director de Relaciones Institucionales, Hajal Simón.

“Comparto esta distinción con la colectividad sirio libanesa de nuestra provincia, que desde hace generaciones forma parte de la historia de Santiago del Estero con su trabajo y su compromiso”, expresó el gobernador tras recibir el reconocimiento.

La Distinción Ugarit celebró este año su 35ª edición. Se entrega desde 1990 y reconoce a personas de origen árabe que desarrollaron una trayectoria destacada en los ámbitos científico, técnico, cultural, institucional, político o deportivo y cuyos aportes contribuyeron al prestigio de la Argentina.

El nombre del reconocimiento hace referencia a Ugarit, antigua ciudad siria donde fueron encontradas tablillas cuneiformes que contienen uno de los primeros alfabetos conocidos de la humanidad.

La ceremonia también tuvo como protagonistas a otros dos representantes de Santiago del Estero, ambos oriundos de Suncho Corral.

Jorge Canllo recibió la Distinción Ugarit en la categoría Arte y Cultura, mientras que María Sayag de Figueroa fue reconocida con una mención post mortem.

En ambos casos, las postulaciones fueron realizadas por la Sociedad Sirio Libanesa de Suncho Corral, sumando así tres reconocimientos vinculados a Santiago del Estero durante la edición de este año.