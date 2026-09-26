Juana Viale contó cómo sigue Mirtha Legrand: “Está mejorando muy bien”

La conductora volvió a estar al frente de La noche de Mirtha y antes de comenzar el programa brindó una actualización sobre la salud de su abuela, quien permanece internada en el Sanatorio Mater Dei.

Hoy 22:54

Juana Viale volvió este sábado a ponerse al frente de La noche de Mirtha, luego de que eltrece le solicitara nuevamente que reemplazara a su abuela. Antes de comenzar el programa, la conductora se refirió al estado de salud de Mirtha Legrand, quien permanece internada desde el 18 de septiembre en el Sanatorio Mater Dei.

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Al iniciar la emisión, Juana destacó que nuevamente estaría al frente del ciclo durante el fin de semana y agradeció el acompañamiento de los televidentes. Luego dedicó unas palabras a su abuela y llevó tranquilidad sobre su evolución.

“La abuela está mejorando muy bien”, afirmó la conductora. Además, contó que Mirtha continúa atenta a lo que sucede con el programa y que incluso le hace comentarios sobre las decisiones que toma frente a las cámaras.

“No se lo pierde, me dice las cosas que sí, las cosas que no. Todo”, relató Juana entre risas, antes de enviarle un afectuoso saludo: “Abuelita, me muevo lentamente. Ya tú sabes”.

La histórica conductora televisiva permanece bajo atención médica desde el 18 de septiembre, luego de haber atravesado previamente un cuadro respiratorio que había requerido una internación. Su familia viene informando sobre su evolución y, según las últimas declaraciones de Juana, la recuperación continúa de manera favorable.

En esta nueva emisión de La noche de Mirtha, Juana Viale compartió la mesa con Agustín ‘Rada’ Aristarán, actor y comediante que forma parte de Otro Día Perdido; la actriz Cecilia Dopazo; el cantante, compositor y actor CAE y el fotógrafo de moda Gabriel Machado.