La intendente Fuentes junto a las ministras O'Mill, Nassif y monseñor Bokalic inauguró una nueva plaza en el sector de Don Bosco

El espacio está ubicado en el barrio Belén y cuenta con nuevas áreas recreativas y deportivas, juegos infantiles, iluminación LED y un centro comunitario. La intendente Norma Fuentes encabezó la inauguración junto a autoridades provinciales y monseñor Vicente Bokalic.

Hoy 21:21

La intendente de la Capital, Norma Fuentes, encabezó la inauguración de la remodelación integral de la Plaza de Lucas, ubicada en el barrio Belén, sector Don Bosco, luego de una intervención que abarcó aproximadamente 15.000 metros cuadrados.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La ceremonia contó con la presencia del arzobispo de Santiago del Estero y cardenal primado de la Argentina, Vicente Bokalic Iglic; las ministras de Justicia, Matilde O’Mill, y de Salud, Natividad Nassif; el secretario de Coordinación, Mario Benavente; el presidente del Concejo Deliberante, Humberto Santillán, además de vecinos e instituciones de la zona.

Los trabajos permitieron renovar distintos sectores destinados a la recreación, el deporte y las actividades comunitarias. Entre las intervenciones se incluyeron el reacondicionamiento del salón comedor, la reparación de veredas de hormigón, nuevas caminerías y la incorporación de árboles y plantas ornamentales.

Además, fueron reinstalados los parapelotas de la cancha de fútbol 11 y se construyeron tribunas. Para los niños se incorporaron juegos infantiles sobre un circuito de baldosas de caucho, mientras que el predio también cuenta con aparatos para realizar gimnasia al aire libre.

La renovación incluyó mesas y bancos destinados a merenderos y un nuevo sistema de iluminación LED, destinado a mejorar las condiciones del espacio durante la noche.

Durante el acto, Fuentes destacó la importancia de recuperar espacios públicos para el uso de los vecinos. “Habitar un nuevo espacio verde significa siempre apostar a la vida y a un futuro mejor para los niños y los jóvenes, generando esperanza y construyendo comunidad”, expresó.

La jefa comunal también indicó que en el lugar funcionará un centro comunitario, donde se desarrollarán propuestas de formación, asistencia alimentaria y otras actividades destinadas a acompañar a las familias del sector.

Por su parte, monseñor Bokalic señaló que “para la Iglesia es muy importante acompañar a la comunidad en proyectos que impulsen el bien común y permitan construir una vida mejor y en compañía de otros”.

En tanto, O’Mill remarcó que la plaza permitirá contar con un nuevo ámbito de encuentro para los niños y las familias, mientras que Rita Pereyra, vecina del sector, destacó que la concreción de la obra representa “un sueño de todo el barrio”.