¿Cuándo vuelve a correr Colapinto? Días, horarios y TV del GP de Bahréin en Malasia

Tras el abandono en Azerbaiyán, el piloto argentino afrontará un particular fin de semana en el circuito de Sepang. La actividad comenzará el viernes 2 de octubre y la carrera será el domingo a las 4 de la Argentina.

Hoy 10:04

Franco Colapinto ya tiene fecha para volver a subirse al Alpine. Después del abandono que sufrió en el Gran Premio de Azerbaiyán, el piloto argentino afrontará un fin de semana muy particular en la Fórmula 1: el Gran Premio de Bahréin en Malasia, que se disputará en el histórico circuito de Sepang.

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La competencia se llevará a cabo entre el viernes 2 y el domingo 4 de octubre y tendrá un formato tradicional, con tres sesiones de entrenamientos libres, clasificación y una carrera prevista a 56 vueltas.

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La particularidad estará en el escenario. El calendario original contemplaba la disputa del Gran Premio de Bahréin en Sakhir durante abril, pero el conflicto armado en Medio Oriente obligó a cancelar aquella fecha. Finalmente, la Fórmula 1 decidió mantener la competencia y trasladarla a Malasia, con el regreso al circuito de Sepang después de nueve años.

Para los fanáticos argentinos, además, será un fin de semana de trasnochar para seguir a Colapinto.

Los horarios de la F1 en Malasia para Argentina

Viernes 2 de octubre

Prácticas Libres 1: 1:30

Prácticas Libres 2: 5:00

Sábado 3 de octubre

Prácticas Libres 3: 1:30

Clasificación: 5:00

Domingo 4 de octubre

Carrera: 4:00

Toda la actividad del Gran Premio podrá verse en vivo a través de Disney+ Premium.

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Cómo es el circuito de Sepang

El Circuito Internacional de Sepang fue diseñado por el reconocido arquitecto Hermann Tilke e inaugurado en 1999. El trazado también recibió competencias de motociclismo y volverá a formar parte del calendario de la Fórmula 1 después de nueve años.

La pista tiene una extensión de aproximadamente 5,5 kilómetros y 15 curvas. Para completar el Gran Premio, los pilotos deberán recorrer 56 vueltas.

Para Colapinto será una nueva oportunidad de recuperarse después del frustrante abandono en Bakú, donde había largado noveno y se encontraba en condiciones de pelear por los puntos hasta que un incidente en el relanzamiento terminó con su carrera y la de su compañero Pierre Gasly.

Ahora, el argentino tendrá un nuevo desafío en un circuito conocido por sus altas exigencias y con un objetivo claro: volver a completar una carrera y buscar sumar para Alpine.