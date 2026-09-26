Lula prohibió las apuestas deportivas en Brasil y el fútbol encendió las alarmas: cuánto dinero está en juego

La medida alcanza a los juegos online y pone bajo presión a los clubes, que durante los últimos años incorporaron a las casas de apuestas como una de sus principales fuentes de patrocinio.

Hoy 10:00

El fútbol brasileño atraviesa un nuevo escenario después de que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva firmara este viernes una medida provisoria que prohíbe la explotación, oferta, intermediación y publicidad de las apuestas de cuota fija en todo Brasil.

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La decisión alcanza tanto a las apuestas deportivas como a los juegos online y también contempla las operaciones autorizadas por los estados y el Distrito Federal. La medida entró en vigor con su publicación, aunque establece un período de transición: los sitios y aplicaciones deberán quedar inaccesibles diez días después, mientras que la publicidad y los signos de patrocinio deberán retirarse dentro del mismo plazo.

La resolución genera un fuerte impacto en el fútbol brasileño, donde las casas de apuestas se convirtieron en uno de los principales actores del mercado de patrocinios desde la liberalización del sector.

Cuánto dinero aportan las casas de apuestas al fútbol brasileño

Según datos recopilados por EFE a partir de los balances de los clubes, los patrocinios directos de las casas de apuestas alcanzan este año unos 977 millones de reales, equivalentes a alrededor de 188-191 millones de dólares, dependiendo del tipo de cambio utilizado.

El 71,7% de ese dinero se concentra en cinco clubes: Flamengo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras y Santos.

Los contratos anuales estimados son de:

Flamengo: US$52,6 millones.

US$52,6 millones. Corinthians: US$29,4 millones.

US$29,4 millones. São Paulo: US$22 millones.

US$22 millones. Palmeiras: US$19,6 millones.

US$19,6 millones. Santos: US$13,7 millones.

En el caso de Corinthians, los ingresos provenientes de estos patrocinadores representan el 17,3% de su facturación, mientras que para Flamengo alcanzan el 12,6%.

Las casas de apuestas no solo aparecen en las camisetas. También tienen presencia en nombres de estadios, torneos, transmisiones televisivas, cartelería y campañas publicitarias, por lo que el alcance de la medida va más allá de los contratos de sponsoreo principal.

La advertencia de los clubes

La decisión del Gobierno brasileño había sido anticipada durante los últimos días y generó una fuerte reacción de los clubes.

En un manifiesto difundido la semana pasada, las instituciones defendieron la continuidad de un mercado regulado y lanzaron una advertencia: “Las apuestas no se acaban; es el fútbol el que se acaba”.

Lula respondió públicamente a ese planteo y calificó como “una estupidez” la idea de que el fútbol brasileño vaya a terminar por la prohibición de las apuestas.

Los especialistas consultados plantean un escenario más matizado. Moisés Assayag, socio director de la consultora Channel Associados, sostuvo ante EFE que la medida no significa el final del fútbol brasileño, pero sí representa una amenaza para clubes con una fuerte dependencia de estos ingresos.

“No será el fin del fútbol en Brasil, pero sí es una amenaza grave si no tienen un período de transición para buscar alternativas”, señaló.

Qué puede pasar ahora con los clubes

El impacto dependerá de la capacidad de cada institución para reemplazar rápidamente esos contratos por nuevas fuentes de financiamiento.

La situación también puede afectar a otros sectores vinculados al fútbol, como agencias de publicidad, medios de comunicación, empresas de marketing, proveedores y competencias deportivas.

Flamengo, por ejemplo, recibe uno de los mayores aportes del mercado y ya advirtió sobre las consecuencias económicas de la medida. El club también señaló que el impacto podría alcanzar a sus divisiones inferiores, el fútbol femenino y otros deportes olímpicos.

Al mismo tiempo, los clubes brasileños sostienen que el crecimiento de la inversión de las casas de apuestas coincidió con el fuerte protagonismo que el fútbol de ese país consiguió en Sudamérica. Los equipos brasileños ganaron las últimas siete ediciones de la Copa Libertadores, aunque esa correlación no permite atribuir esos resultados exclusivamente al dinero proveniente de los patrocinadores.

Ahora, con la nueva normativa, el fútbol brasileño deberá afrontar un cambio en uno de sus principales mercados comerciales y buscar alternativas para reemplazar ingresos que, en algunos de los clubes más grandes del país, ya tenían un peso significativo en sus presupuestos.