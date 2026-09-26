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VIDEO | Así fue el fuerte choque entre los Alpine que terminó con las carreras de Colapinto y Gasly

El piloto argentino protagonizó un accidente con su compañero de equipo y ambos tuvieron que abandonar el GP de Azerbaiyán.

Hoy 09:34
Accidente Colapinto

Franco Colapinto y Pierre Gasly tenían una buena oportunidad de sumar puntos en el Gran Premio de Azerbaiyán, pero un incidente entre los dos pilotos de Alpine terminó dejando a ambos fuera de carrera.

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El argentino había largado desde el noveno lugar, mientras que Gasly partió sexto, por lo que la escudería francesa tenía a sus dos autos dentro de los primeros diez puestos en el inicio de la competencia.

Sin embargo, en la vuelta 36, una maniobra terminó provocando una colisión que dejó a los dos Alpine fuera del Gran Premio.

De acuerdo con las imágenes de la transmisión, Colapinto cometió un error involuntario que desencadenó el incidente y terminó impactando con el auto de su compañero.

La situación también involucró a Lando Norris, cuyo McLaren quedó afectado por el incidente y tampoco pudo continuar en carrera.

El resultado significó un duro golpe para Alpine, que había llegado a Bakú con expectativas de sumar puntos después de un fin de semana en el que Colapinto había mostrado un buen rendimiento desde las prácticas y conseguido avanzar nuevamente hasta la Q3.

Finalmente, la carrera terminó de manera abrupta para los dos pilotos de la escudería francesa, que deberán analizar lo ocurrido antes de la próxima competencia.

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