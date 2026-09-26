El inesperado presente de Kendry Páez, de una de las grandes promesas que pasó por River

El futbolista regresó a Inglaterra tras interrumpir su préstamo con el Millonario buscando recuperar protagonismo.

Hoy 09:09

El presente de una de las grandes promesas que pasó recientemente por River está lejos del escenario que imaginaba cuando llegó al fútbol argentino. Tras regresar a Inglaterra, el futbolista no consiguió meterse en los planes del primer equipo y actualmente atraviesa una etapa inesperada en su carrera.

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Se trata de Kendry Páez, el mediocampista ecuatoriano que volvió al Chelsea después de que River interrumpiera anticipadamente su préstamo. Sin embargo, su regreso a Londres tampoco significó la posibilidad de ganarse un lugar en el plantel profesional.

El nuevo entrenador de los Blues, Xabi Alonso, le comunicó que no lo tendría en cuenta para el primer equipo. Ante la falta de una nueva salida durante el mercado de pases, el jugador de 19 años terminó integrado al equipo de desarrollo del club inglés.

De una gran promesa a jugar en el Sub-21

Páez llegó a River rodeado de expectativas después de haber irrumpido muy joven en Independiente del Valle y ser adquirido por Chelsea por una cifra cercana a los 20 millones de dólares.

Sin embargo, su paso por el Millonario estuvo lejos de lo esperado. El ecuatoriano disputó 14 partidos oficiales, convirtió un gol y aportó una asistencia, sin conseguir consolidarse dentro del equipo.

Su ciclo también estuvo marcado por algunas situaciones extrafutbolísticas. Después de ser apartado del plantel profesional y pasar a entrenarse en Cantilo tras disputar el Mundial con Ecuador, quedó en el centro de la escena por una publicación de Instagram que se viralizó luego de la eliminación de River ante Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana.

El contenido fue interpretado por algunos hinchas como una provocación, aunque el propio futbolista salió posteriormente a desmentir que hubiera realizado esa publicación.

Poco después, River y Páez acordaron interrumpir anticipadamente el préstamo y el mediocampista regresó a Inglaterra para definir su futuro.

Xabi Alonso no lo tuvo en cuenta

Una vez en Chelsea, Páez tampoco encontró el lugar que buscaba. Xabi Alonso le comunicó que no formaría parte de sus planes para el plantel profesional y la institución intentó encontrarle un nuevo destino durante el mercado de pases.

La operación finalmente no se concretó y el ecuatoriano terminó incorporándose al Sub-21 del Chelsea.

En esa categoría ya tuvo sus primeros minutos de la temporada: disputó tres partidos y acumuló 66 minutos en cancha.

Mientras tanto, el futbolista intenta recuperar su mejor versión y volver a encarrilar una carrera que había comenzado con enormes expectativas.

En sus redes sociales, Páez continúa mostrando parte de su actualidad y recientemente publicó imágenes de sus entrenamientos en el gimnasio, en una muestra de su intención de ponerse a punto.

Un presente muy diferente al que imaginaba

La situación representa un fuerte contraste con el recorrido que había protagonizado años atrás. Páez apareció como una de las grandes promesas del fútbol ecuatoriano, fue adquirido por Chelsea como una apuesta de futuro y llegó incluso a disputar un Mundial con la Selección de Ecuador.

Ahora, después de un paso sin brillo por River y sin lugar en el primer equipo del conjunto inglés, atraviesa una etapa de reconstrucción en el Sub-21.

Con apenas 19 años, todavía tiene margen para cambiar el rumbo de su carrera y volver a acercarse al nivel que alguna vez lo convirtió en una de las grandes apuestas del fútbol sudamericano.