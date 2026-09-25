Se inauguró una Unidad de Endoscopía Digestiva en el CISB para fortalecer el diagnóstico, la prevención y el tratamiento

La incorporación del servicio representa un nuevo avance para la atención sanitaria en La Banda, con estudios especializados que facilitarán la detección temprana de enfermedades digestivas y reforzarán las herramientas de prevención en el sistema público.

Hoy 18:04

El Centro Integral de Salud La Banda (CISB) inauguró su nueva Unidad de Endoscopía Digestiva, que permitirá realizar estudios diagnósticos y terapéuticos, ampliar la capacidad de respuesta del hospital y facilitar el acceso de la población de La Banda y del corredor sanitario del este provincial a prácticas de mayor complejidad.

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El acto estuvo encabezado por la ministra de Salud, Lic. Natividad Nassif, junto al director ejecutivo del CIS Banda, Dr. Darío Ocaranza, el director médico, Dr. Luis Sgoifo junto a las autoridades del hospital y la directora de Atención Médica, Dra. Stella Maris Argañaras. Participaron también el Dr. Oscar Ledesma Patiño, el intendente electo de La Banda, Llamil Abdala, el Dr Oscar Ledesma Abdala, la directora del Interior, Dra. Graciela Alzogaray, concejales, autoridades del Ministerio de Salud, directores de hospitales, representantes municipales, concejales, profesionales y trabajadores de salud, entre otros invitados.

La nueva Unidad estará a cargo del gastroenterólogo endoscopista Dr. Gonzalo Quinteros y realizará endoscopías digestivas altas y videocolonoscopías, procedimientos que permiten diagnosticar distintas enfermedades del aparato digestivo y, en determinados casos, realizar intervenciones terapéuticas durante el mismo estudio.

Quinteros destacó especialmente el valor preventivo de estas prácticas. Explicó que la videocolonoscopía constituye una herramienta fundamental para la prevención del cáncer colorrectal, ya que permite detectar lesiones tempranas o precancerosas antes de que evolucionen hacia una enfermedad oncológica. También señaló la importancia de la endoscopía para el diagnóstico y tratamiento de patologías digestivas superiores y de cuadros que requieren atención urgente, como las hemorragias digestivas.

Se trata, además, de la primera Unidad de Endoscopía Digestiva habilitada dentro del sistema público de salud en la ciudad de La Banda. Hasta el momento, estas prestaciones estaban disponibles en la ciudad Capital a través del Hospital Regional y del Hospital Independencia. La incorporación del nuevo servicio permite acercar estos estudios a la población bandeña y ampliar la capacidad de respuesta de la red pública provincial.

Durante la inauguración, la ministra Natividad Nassif destacó el crecimiento de las capacidades del CIS La Banda y sostuvo que la incorporación de la Unidad representa un nuevo avance en términos de equidad, accesibilidad y oportunidad en el diagnóstico y el tratamiento.

“Solo pueden lograrse servicios como el que estamos inaugurando cuando se piensa en la salud de la gente y en expandir las capacidades de un centro de salud”, expresó Nassif, quien destacó especialmente la incorporación de un profesional formado tanto en gastroenterología como en endoscopía y la disponibilidad de tecnología de alta complejidad acompañada por un equipo capacitado.

Por su parte, el director ejecutivo del CISB, Darío Ocaranza, destacó que el objetivo es generar nuevas oportunidades de acceso para personas que hasta ahora tenían mayores dificultades para llegar a este tipo de prestaciones. Asimismo, valoró el acompañamiento del Ministerio de Salud y el Gobierno de la Provincia para impulsar proyectos que permitan continuar ampliando los servicios del hospital.

En tanto, el director médico Luis Sgoifo señaló que la incorporación de la Unidad debe entenderse como parte de una estrategia más amplia para fortalecer la accesibilidad y la prevención.

Destacó especialmente la posibilidad de detectar lesiones precancerosas y avanzar hacia circuitos asistenciales que permitan a los pacientes acceder en el mismo hospital al diagnóstico, seguimiento y tratamiento de las patologías digestivas.

Con esta nueva Unidad, el CIS La Banda continúa fortaleciendo su capacidad resolutiva y su papel dentro de la red pública provincial, incorporando tecnología y recurso humano especializado para acercar diagnósticos oportunos, prevención y tratamientos de calidad a la población.