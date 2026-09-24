La Municipalidad inaugurará este viernes la Plaza de Lucas

La habilitación del espacio en el barrio Belén será este viernes 25, a partir de las 11 horas.

Hoy 20:56

La Municipalidad de la Capital inaugurará este viernes 25, a partir de las 11 horas, la Plaza de Lucas, ubicada en el barrio Belén, luego de la ejecución de una intervención integral que permitió recuperar y mejorar un espacio de aproximadamente 15.000 metros cuadrados.

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Entre las obras realizadas se encuentra el reacondicionamiento y equipamiento de un salón comedor. También se ejecutaron trabajos de reparación de veredas de hormigón y la construcción de nuevas caminerías. Además, se reinstalaron los parapelotas de la cancha de fútbol 11 y se construyó una tribuna.

El sector destinado a los más pequeños fue renovado con la construcción de juegos infantiles in situ, emplazados sobre un circuito de baldosas de caucho que brinda mayor seguridad y confort. Asimismo, se incorporaron aparatos de gimnasia al aire libre, promoviendo la actividad física y los hábitos saludables.

De esta manera, la Plaza de Lucas se presenta como un espacio renovado, accesible y equipado, pensado para el encuentro de las familias, la recreación, el deporte y la vida comunitaria.