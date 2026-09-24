La Facultad de Humanidades presentará tres producciones científicas en la Feria del Libro

La Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la Universidad Nacional de Santiago del Estero tendrá una destacada participación en la 16ª edición de la Feria del Libro, que se desarrollará desde el miércoles 30 de septiembre hasta el domingo 4 de octubre en el Fórum Centro de Convenciones.

Hoy 20:51

En ese marco, la Facultad presentará tres producciones científicas que dan cuenta del trabajo de investigación, reflexión y construcción de conocimiento que llevan adelante docentes e investigadores de la unidad académica.

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La actividad se realizará el miércoles 30 de septiembre, de 16.30 a 18, en la Sala 3 “Clementina Rosa Quenel”, y estará abierta a toda la comunidad.

Producción

Una de las publicaciones que se presentará será “Glosario del hábitat rural. Senderos entre conceptos clave”, cuyos editores son Julieta Barada, Noelia Cejas, Ana Garay y Jorge Tomasi.

También será presentada la obra “Dinámicas de las desigualdades en Santiago del Estero: producción, reproducción y transformaciones territoriales en la provincia”, compilada por Lucas Torres y María Florencia Suárez.

La tercera propuesta será “Enfoques filosóficos sobre Nuestra América”, compilada por Francisco Yocca, Mariano Suárez Burgos y Marc Frick.

Las tres publicaciones permitirán compartir con el público diferentes perspectivas y campos de estudio abordados desde la Facultad y, a la vez, generar un espacio de intercambio en torno a los aportes que la investigación universitaria realiza para comprender problemáticas sociales, territoriales y culturales.

El secretario de Extensión de la Facultad, Sergio Boleso, destacó la importancia de que la unidad académica forme parte de un encuentro que, por sus características y convocatoria, trasciende el ámbito provincial y reúne propuestas de alcance nacional e internacional.

“Con la presentación de estas tres obras vamos a estar diciendo presente como Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud en esta edición de la Feria del Libro”, señaló Boleso al referirse a la propuesta prevista para la jornada inaugural.

Oferta académica

La participación de Humanidades se extenderá además al stand general de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, donde se brindará información sobre las distintas carreras y posibilidades de formación que ofrece la Facultad.

Boleso explicó que en ese espacio participarán estudiantes, tutores pares y referentes de la unidad académica, quienes tendrán a su cargo el contacto con quienes se acerquen interesados en conocer la oferta universitaria.

La presencia institucional combinará la difusión de la producción científica con la posibilidad de acercar a la comunidad las propuestas académicas de la Facultad y fortalecer el vínculo de la Universidad pública con la sociedad.

La organización de la participación de la unidad académica se viene desarrollando de manera conjunta entre la Secretaría de Extensión, a cargo de Sergio Boleso; la Secretaría de Ciencia y Técnica, encabezada por Marta Gutiérrez; y el Área de Comunicación de la Facultad, cuyo responsable es Juan Patricio Apesteguía.

Desde la Facultad invitaron a estudiantes, docentes, investigadores y público en general a acompañar la presentación de las tres publicaciones el miércoles 30 de septiembre, desde las 16.30, en la Sala 3 “Clementina Rosa Quenel” del Fórum.