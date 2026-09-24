Robaron un local del “Pepo” Ovejero y la barra de Central Córdoba habría recuperado las prendas sustraídas

El hecho ocurrió durante la siesta de este jueves en inmediaciones de Rivadavia y Lugones. Los delincuentes rompieron un vidrio y escaparon con prendas de vestir. Tras identificar a los presuntos autores, integrantes de la barra ferroviaria habrían logrado recuperar lo robado.

Hoy 19:45

Un comercio de indumentaria vinculado a Miguel “Pepo” Ovejero fue blanco de un robo durante la siesta de este jueves en la ciudad Capital.

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El episodio se registró en un local ubicado en inmediaciones de Rivadavia y Lugones, donde los delincuentes habrían aprovechado que no había personas en el interior de la galería para ingresar y apoderarse de distintas prendas de vestir.

Según la información conocida sobre el hecho, los autores habrían utilizado una silla para romper el vidrio de acceso. Una vez dentro, tomaron varias prendas y escaparon del lugar.

Horas más tarde, una publicación en redes sociales habría resultado clave para avanzar sobre los sospechosos. Algunas de las prendas sustraídas habrían sido ofrecidas a través de estas plataformas y allegados al propietario las reconocieron.

A partir de allí, revisaron las cámaras de seguridad del comercio y las imágenes habrían permitido identificar a los presuntos involucrados y reconstruir hacia dónde se dirigieron luego del robo.

La intervención de la barra de Central Córdoba

De acuerdo con la información conocida, integrantes de la barra de Central Córdoba se dirigieron posteriormente hasta un domicilio donde se encontraría uno de los sospechosos.

En esas circunstancias, habrían logrado recuperar las prendas que habían sido sustraídas del comercio.

Posteriormente intervino personal policial, que trasladó a un hombre que estaría vinculado al hecho.

El caso quedó bajo investigación para determinar cómo se produjo el robo y establecer la participación de cada una de las personas involucradas.