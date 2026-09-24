Caso Agostina Vega: habrían encontrado en el celular de Claudio Barrelier una foto de una menor amordazada

El hallazgo surgió durante la pericia realizada sobre uno de los dispositivos del principal acusado por el femicidio. Además, los investigadores habrían detectado búsquedas de material de abuso sexual de menores y conversaciones con Agostina.

Hoy 18:37

Durante las últimas horas se conocieron nuevos detalles de las pericias realizadas sobre el teléfono celular de Claudio Barrelier, principal acusado por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente asesinada en mayo en Córdoba. Según fuentes vinculadas a la investigación, habrían encontrado una fotografía de una menor amordazada en uno de los dispositivos analizados.

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La información difundida sobre el hallazgo no establece que la menor que aparece en la imagen sea Agostina Vega. Por ese motivo, ese dato es analizado dentro de la investigación sin atribuirle una identidad que hasta el momento no fue confirmada.

Además de esa fotografía, durante el análisis de los dispositivos electrónicos de Barrelier habrían aparecido búsquedas relacionadas con material de abuso sexual de menores y distintas conversaciones que el acusado habría mantenido con Agostina.

De acuerdo con lo informado, en esos intercambios Barrelier habría intentado generar un vínculo de confianza con la adolescente, un elemento que forma parte de las pruebas incorporadas al expediente que investiga el femicidio.

El resultado de la pericia se conoció aproximadamente dos semanas después de que Barrelier ampliara su declaración indagatoria ante el fiscal de la causa, Raúl Garzón. En aquella oportunidad, el acusado habló de una supuesta deuda vinculada al narcotráfico y sostuvo que habría entregado a Agostina por una deuda que, según su versión, mantenía su madre, Melisa Heredia.

Durante esa declaración, además, Barrelier pidió un careo con Osvaldo Fassetta, otro de los imputados que permanece detenido en el marco de la investigación. Tras la audiencia, el fiscal Garzón cuestionó la versión brindada por el acusado y sostuvo que las pruebas reunidas en el expediente lo comprometen.

La causa principal por el crimen de Agostina ya fue elevada a juicio. Barrelier está acusado por abuso sexual con acceso carnal en concurso real con femicidio triplemente calificado, por mediar un contexto de género, criminis causa y alevosía. En caso de ser condenado por esos delitos, podría recibir prisión perpetua.

Junto con él serán juzgados Soledad Andreani, Osvaldo Fassetta, Matías Córdoba, Eugenia Ludmila Ascarruz y Marianela Palmero, quienes están acusados por encubrimiento doblemente calificado.

Mientras la causa avanza hacia el juicio, el contenido hallado en los dispositivos electrónicos de Barrelier suma nuevos elementos a la investigación. Entre ellos aparece la fotografía de una menor amordazada, cuya identidad no fue establecida en la información difundida y que deberá ser analizada en el marco de las actuaciones judiciales.