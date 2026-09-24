Barcelona cerró la puerta a Julián Álvarez: “Es pasado, tenemos que mirar hacia adelante”

Barcelona dio por terminado el capítulo de Julián Álvarez. El director deportivo del club, Deco, se refirió a la negociación que no llegó a buen puerto durante el último mercado de pases y aseguró que la institución ya está enfocada en sus próximos objetivos.

Durante su participación en el Portugal Football Summit, el dirigente explicó que el pase de la “Araña” no pudo concretarse debido a la postura del Atlético de Madrid.

“La cosa no ha sido posible, hemos hecho una oferta. El club siempre ha dicho que no lo vendería y nosotros tenemos que buscar otras soluciones”, expresó Deco.

El directivo explicó que, ante la imposibilidad de incorporar al delantero argentino, Barcelona decidió avanzar por Gabriel Jesus, una alternativa que finalmente se concretó.

“Nosotros empezamos a buscar soluciones y Gabriel era la perfecta para nosotros. La idea era buscar un jugador de este mismo perfil”, señaló.

Luego, fue contundente sobre la situación del atacante argentino: “Julián es pasado, nosotros tenemos que mirar hacia adelante, estamos contentos con lo demás. Espero que él también esté bien, esté ayudando a su club y al final es esto”.

Además, Deco fue consultado por otro delantero argentino que estuvo en el radar del conjunto catalán: Lautaro Martínez.

Sobre el capitán del Inter de Milán, destacó su nivel y explicó que respetaron la postura del club italiano cuando les comunicaron que no estaba disponible.

“Lautaro es un ícono del Inter, un jugador fantástico, espectacular y capitán. Por respeto al jugador y al club, en el momento que nos dijeron que no estaba disponible, no intentamos ni hablamos más”, afirmó.

El director deportivo del Barcelona reconoció que el delantero argentino era un futbolista que interesaba, aunque aclaró que nunca avanzaron con contactos luego de conocer la decisión del Inter.