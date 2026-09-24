Trucos simples para potenciar el enfriamiento de un ventilador

Con temperaturas que superan los 30 grados Celsius en muchos lugares de Argentina durante el verano, es crucial encontrar maneras efectivas de combatir el calor. Existen trucos sencillos que permiten mejorar el rendimiento de un ventilador, haciéndolo más efectivo en su tarea de enfriar.

Hoy 18:12

El uso de ventiladores es una práctica común en muchos hogares argentinos, especialmente durante los meses de verano, cuando las temperaturas pueden alcanzar hasta los 40 grados Celsius. Sin embargo, ¿sabías que hay trucos simples que pueden hacer que tu ventilador enfríe más y consuma menos energía?

Una de las técnicas más efectivas es colocar un recipiente con hielo o agua fría frente al ventilador. Este método permite que el aire que emite el ventilador se enfríe al pasar sobre el hielo, creando una brisa más fresca en la habitación. Este truco es especialmente útil en los días más calurosos, cuando el aire acondicionado no está disponible.

Además, es importante considerar la ubicación del ventilador. Colocar el ventilador cerca de una ventana abierta puede ayudar a atraer el aire fresco del exterior, mejorando así su eficacia. Esto es especialmente importante en las noches frescas, cuando se puede aprovechar el aire exterior para refrescar el ambiente.

Por otro lado, mantener las cortinas cerradas durante el día puede reducir la cantidad de calor que ingresa a la habitación. Al evitar que la luz solar directa calienta los espacios, el ventilador podrá trabajar de manera más eficiente al mantener una temperatura más baja en el interior.

Otro consejo práctico es ajustar la dirección de las aspas del ventilador. En verano, es recomendable hacer que el ventilador gire en sentido antihorario, lo que ayuda a crear una brisa más refrescante. Por el contrario, en invierno, se puede invertir esta dirección para mover el aire caliente hacia abajo.

Finalmente, es esencial mantener el ventilador limpio. El polvo y la suciedad en las aspas pueden dificultar su funcionamiento y reducir su eficacia. Limpiar regularmente el ventilador no solo mejora su rendimiento, sino que también alarga su vida útil.