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SANTIAGO DEL ESTERO | 24 SEP 2026 | 33º
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Capacitarán a técnicos santiagueños sobre nuevas tecnologías en refrigeración

El evento se realizará el 3 de octubre con inscripción gratuita y estará destinado a profesionales y trabajadores del sector de la climatización interesados en actualizar sus conocimientos sobre el refrigerante R32.

Hoy 15:31

Santiago del Estero será sede del Tour R32 2026, un encuentro de capacitación y actualización técnica en refrigerantes que busca acercar nuevas herramientas y conocimientos vinculados al futuro de la climatización.

La jornada se desarrollará el próximo 3 de octubre de 2026 en la provincia y contará con inscripción gratuita para los participantes.

El evento está orientado a técnicos, profesionales y trabajadores del rubro que buscan incorporar conocimientos sobre las nuevas tecnologías y buenas prácticas con refrigerante R32, una alternativa que forma parte de las tendencias actuales dentro del sector.

Durante la capacitación se abordarán contenidos vinculados a la actualización técnica especializada, procedimientos de trabajo y herramientas para optimizar el desempeño en sistemas de refrigeración.

El Tour R32 2026 es organizado por la Asociación Civil de Frigoristas y Afines de Santiago del Estero (AEASE) y el Instituto de Capacitación Laboral (ICL), con la presentación de BlueStar e Instal Frío.

Desde la organización invitan a los interesados a reservar su lugar y participar de una jornada pensada para acompañar la evolución de la industria de la climatización.

“Preparáte para el futuro de la climatización” es la propuesta del encuentro, que busca fortalecer la formación de los técnicos santiagueños y brindar herramientas para trabajar con las tecnologías que marcarán el desarrollo del sector.

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