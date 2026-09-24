Detienen a mujer con drogas ocultas en peluches en La Merced

En un control vial en la Ruta Nacional N° 38, gendarmes detuvieron a una mujer que transportaba peluches con drogas ocultas, incluyendo 49 kilos de marihuana y 4 kilos de cocaína.

Hoy 15:43

Durante un control vial en la Ruta Nacional N° 38, efectivos de Gendarmería Nacional detectaron una situación alarmante al inspeccionar un transporte. Los gendarmes, pertenecientes al Escuadrón 67 “Catamarca”, observaron que una mujer mayor de edad llevaba una carga peculiar: peluches que ocultaban drogas.

Los funcionarios, al realizar la inspección, notaron que algunos de los juguetes presentaban anomalías evidentes, como un peso excesivo y desproporcionado. Esto generó suspicacias, especialmente cuando algunos de los peluches comenzaron a emanear un fuerte olor a cannabis sativa. La mujer, que se encontraba viajando en un transporte que cubría la ruta Salta – Mendoza, quedó detenida ante la gravedad de la situación.

El operativo de control se llevó a cabo en el kilómetro 628 de la mencionada ruta, donde se interceptó un servicio de “tour de compras” que se trasladaba entre la ciudad salteña de Orán y la ciudad de San Carlos en Mendoza. Tras registrar la documentación del rodado y de sus ocupantes, los gendarmes procedieron a inspeccionar la mercadería que llevaban los pasajeros.

Al revisar las pertenencias de la mujer, que transportaba una serie de peluches de diversas formas y tamaños, los gendarmes se dieron cuenta de que había irregularidades. Al examinar más de cerca, se autorizó la apertura de los juguetes, donde se encontraron ladrillos que contenían una sustancia vegetal y otros paquetes que contenían una sustancia blanca compacta.

El análisis forense realizado por los integrantes de Criminalística y Estudios Forenses permitió confirmar que la carga incluía aproximadamente 49 kilos 947 gramos de marihuana y 4 kilos 275 gramos de clorhidrato de cocaína. Esta detección es significativa en la lucha contra el narcotráfico en la región, y resalta la importancia de los controles viales en la prevención de delitos relacionados con las drogas.

Las autoridades judiciales, específicamente el Juzgado Federal N° 1 y la Fiscalía Federal N° 1 de Catamarca, dispusieron el decomiso de las drogas y otros elementos de interés en la investigación. La mujer fue acusada de infracción a la Ley 27.737, que regula el tráfico de estupefacientes en el país.

Este incidente destaca la labor de Gendarmería Nacional en la detección y prevención de delitos relacionados con el narcotráfico, así como la necesidad de mantener controles rigurosos en las rutas para garantizar la seguridad pública. La intervención oportuna de las autoridades ha permitido evitar que una cantidad significativa de drogas llegara a su destino, contribuyendo así a la lucha contra el tráfico de sustancias ilegales.