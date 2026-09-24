Milei prometió ante inversores que 2028 será “el mejor año económico de la historia” si es reelecto

El Presidente defendió su programa económico durante una exposición en el Club de Economía de Nueva York y destacó el crecimiento, la baja de la inflación y las inversiones en energía, minería y agroindustria.

Hoy 14:36

El presidente Javier Milei defendió este jueves su programa económico ante un grupo de banqueros, inversores y empresarios en Nueva York y aseguró que, si su gobierno es reelecto en 2027, 2028 será “el mejor año económico de la historia de la Argentina”.

La afirmación fue realizada durante una exposición en el Club de Economía de Nueva York, donde el mandatario presentó su visión sobre la evolución de la economía argentina y las perspectivas para los próximos años.

“Si nuestro gobierno es reelecto en 2027, el 2028 será el mejor año económico de la historia argentina, no solo en términos financieros, sino también en la economía real”, sostuvo Milei ante los asistentes.

En la mesa principal estuvieron el ministro de Economía, Luis Caputo; el canciller Pablo Quirno; el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford; y el embajador estadounidense en Argentina, Peter Lamelas.

Durante su exposición, Milei sostuvo que las inversiones en sectores como Vaca Muerta, la minería y la agroindustria ya avanzan a un ritmo elevado y afirmó que espera una aceleración en esas actividades, además de un fuerte desembarco de inversiones en sectores vinculados con la economía del futuro.

El Presidente también vinculó ese proceso con una eventual mejora de los salarios y sostuvo que la continuidad del actual rumbo económico permitiría consolidar los cambios implementados durante su gestión.

Otro de los ejes de su discurso fue el crecimiento de la actividad. Milei aseguró que la Argentina acumula 27 meses consecutivos de crecimiento y afirmó que actualmente 13 de los 15 sectores productivos que integran el indicador mensual de actividad se encuentran en expansión.

También sostuvo que el PBI por habitante superó el máximo registrado antes del período que definió como “la década perdida” entre 2011 y 2023 y destacó que, según su exposición, la economía argentina atraviesa un período de expansión que se diferencia del comportamiento registrado durante las últimas décadas.

En materia financiera, el mandatario destacó la evolución de distintos indicadores. Según los datos que presentó durante su discurso, el riesgo país pasó de alrededor de 3.000 puntos básicos a cerca de 500, mientras que afirmó que la inflación anual descendió desde niveles superiores al 200% hasta ubicarse alrededor del 30%.

Milei también sostuvo que la deuda pública consolidada neta pasó de superar el 100% del PBI a ubicarse por debajo del 40%.

En relación con la actividad empresarial, el Presidente defendió el proceso de transformación de la economía y sostuvo que el cierre de compañías que anteriormente contaban con protección estatal forma parte de una transición hacia un nuevo modelo.

Otro de los puntos abordados fue la mora financiera. Milei afirmó que el aumento registrado durante los últimos meses se relaciona con la expansión del crédito y sostuvo que el sector privado comenzó a avanzar en mecanismos de refinanciación sin regulaciones estatales.

El mandatario también puso el foco en el potencial exportador de la Argentina y señaló que el país está avanzando en su inserción en las cadenas globales de valor como proveedor de energía, alimentos y minerales críticos.

Las proyecciones de Milei se conocen en un contexto en el que distintos organismos y analistas mantienen estimaciones sobre la evolución de la economía argentina. La OCDE, por ejemplo, proyectó recientemente un crecimiento del PBI argentino de 2,6% para 2026 y del 3% para 2027, mientras que estimó una inflación anual de 30,8% para este año.

La exposición en Nueva York formó parte de la agenda internacional del Presidente durante su participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde también defendió su programa económico y planteó sus principales posiciones sobre política internacional.