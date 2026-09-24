Las Termas reúne a autoridades de todo el país por los Consejos Federales de Consumo y Comercio Interior

La ciudad termal es sede de la 116ª Asamblea Ordinaria del Cofedec y la VIII Reunión Plenaria del Cofeci, con participación de autoridades nacionales y representantes de distintas provincias.

Hoy 13:19

En la mañana de este jueves se realizó la apertura de la 116° Asamblea Ordinaria del Consejo Federal del Consumo (Cofedec) y la VIII Reunión Plenaria del Consejo Federal de Comercio Interior (Cofeci), que se desarrollará hasta este viernes 25 de septiembre en la ciudad de Las Termas de Río Hondo, con la participación de autoridades nacionales y representantes de las distintas provincias.

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El encuentro tiene como propósito unificar criterios, políticas y acciones vinculadas a la defensa de los consumidores, además de fortalecer las estrategias de promoción, información y educación en materia de consumo.

La ceremonia de apertura contó con la presencia del ministro de Economía de la provincia, Jorge Murad; la presidenta del Cofedec, Mónica Lucero; el subsecretario de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial de la Nación, Fernando Blanco Muiño; el director nacional de Defensa del Consumidor y Arbitraje del Consumo, Leonardo Lepiscopo; el director de Comercio de la provincia, Jorge Javier Alexandro,

el subsecretario de Finanzas, Matías Nazer; el subsecretario de Coordinación, Matías Abdala; la intendenta anfitriona, Paula Canepa y el diputado nacional Jorge Mukdise.

En referencia al encuentro, Lucero dijo que en esta oportunidad, uno de los principales temas que será abordado es el sobreendeudamiento. “El intercambio de propuestas y experiencias entre las provincias resulta fundamental para avanzar en políticas públicas que permitan brindar respuestas”, remarcó.

Por su parte, Blanco Muiño destacó la continuidad institucional de estos encuentros federales. “Ya llevamos casi 27 años funcionando con todos los gobiernos, de cualquier color político. Creo que eso es una herramienta, es un hecho que tenemos que reconocer y reivindicar. La estabilidad, la permanencia y la continuidad son valores que nos permiten después consensuar políticas públicas comunes”, señaló.

“También quiero reivindicar –agregó- el rol de las provincias que están presentes porque es un compromiso muy fuerte con el federalismo. En nuestro país todos ensalzamos el régimen federal, pero el régimen federal hay que hacerlo realidad, no es de pico nada más. Este consejo, con la representación de estas provincias, es una demostración de federalismo real”.

El ministro Jorge Murad tuvo a su cargo el cierre de los discursos en la ceremonia de apertura. En nombre del gobernador Elías Suárez dio la bienvenida a las autoridades nacionales y representantes de todas las provincias.

En este marco, destacó la importancia para Santiago del Estero ser sede de estos dos consejos, “que son de fundamental importancia para defender a nuestros consumidores, ordenar nuestro comercio y construir reglas claras y justas para todos”.

“En nombre de nuestro gobernador de la provincia, Elías Suárez, y de todo el equipo económico, deseo que estas dos jornadas sean de trabajo fructífero, de intercambio y de consensos para seguir fortaleciendo una Argentina federal”, concluyó.