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Postergaron la definición sobre la prisión preventiva de Nora Villarroya tras un planteo de su defensa

El abogado Manuel Zavalía sostuvo que la causa debe tramitarse en la Justicia de La Banda debido a que la empresa presuntamente damnificada tiene sede en Clodomira.

Hoy 13:03

En el marco de una audiencia clave en los tribunales locales, quedó en suspenso la resolución sobre el pedido de prisión preventiva contra la contadora Nora Isabel Villarroya, luego de un planteo procesal realizado por su defensa.

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Durante la audiencia, el abogado defensor Manuel Zavalía formalizó un planteo de incompetencia territorial contra los tribunales de la Capital para continuar interviniendo en la investigación penal.

Según sostuvo el letrado, el expediente debe ser tramitado en la circunscripción judicial de La Banda, al considerar que allí corresponde que continúe el proceso.

Para fundamentar su postura, la defensa argumentó que la empresa señalada como presunta damnificada en las maniobras investigadas tiene su sede y oficinas operativas en Clodomira, localidad perteneciente al departamento Banda.

A partir de este planteo jurisdiccional, el juzgado interviniente resolvió postergar el tratamiento de la prisión preventiva que había sido solicitada por la fiscal del caso, Celia Mussi.

De esta manera, la definición sobre la medida cautelar quedó supeditada a la resolución previa acerca de cuál será el tribunal competente para continuar con la investigación.

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